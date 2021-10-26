В перезапуске «Ну, погоди!» разницу в возрасте Волка и Зайца сократили

Представители «Союзмультфильма» в разговоре с «Говорит Москва» раскрыли подробности о перезапуске «Ну, погоди!».
Так, в новом мультсериале героям изменили возраст: Волк будет помладше, а Заяц — постарше.
Задача перезапуска «Ну, погоди!» — найти те же типажи в современных реалиях. Это вопрос не только про курение, а про то, как они выглядят, какого они возраста.
При этом суть образов персонажей осталась прежней. Волк по-прежнему будет гоняться за Зайцем и попадать в комичные ситуации.
Что касается курения, то в мультсериале от него отказались сразу по двум причинам.
Раньше курение было обозначением определенного социального типа, сейчас это немного не так. Поэтому в современной версии Волк курить не будет. Плюс, есть законодательное ограничение по демонстрации курения в детском контенте.
Новый «Ну, погоди!» должен стартовать в декабре 2021 года.
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