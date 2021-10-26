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    Новости

    В перезапуске «Ну, погоди!» разницу в возрасте Волка и Зайца сократили

    26 октября 2021
    26.10.2021
    1598
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    Представители «Союзмультфильма» в разговоре с «Говорит Москва» раскрыли подробности о перезапуске «Ну, погоди!».

    Так, в новом мультсериале героям изменили возраст: Волк будет помладше, а Заяц — постарше.

    Задача перезапуска «Ну, погоди!» — найти те же типажи в современных реалиях. Это вопрос не только про курение, а про то, как они выглядят, какого они возраста.

    При этом суть образов персонажей осталась прежней. Волк по-прежнему будет гоняться за Зайцем и попадать в комичные ситуации.

    Что касается курения, то в мультсериале от него отказались сразу по двум причинам.

    Раньше курение было обозначением определенного социального типа, сейчас это немного не так. Поэтому в современной версии Волк курить не будет. Плюс, есть законодательное ограничение по демонстрации курения в детском контенте.

    Новый «Ну, погоди!» должен стартовать в декабре 2021 года.

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