В восьмом эпизоде «Звёздных войн» зрителей познакомят со множеством новых персонажей. Некоторые из них уже начинают появляться на страницах комиксов или книг, которые предваряют новый эпизод саги. К этим героям относится и вице-адмирал Эмилин Холдо — на промо-постерах эта женщина красуется в диковинном розовом платье и с розовой причёской. И похоже, что адмирал Холдо станет первым ЛГБТ-персонажем в фильмах саги. Героиню позиционируют омнисексуальной — это значит, что её привлекают представители любого вида и любого пола.

Портал ScreenRant обратил внимание на небольшой отрывок из новой канонической книги «Лея: Принцесса Альдераана» (Leia: Princess of Alderaan). В нём Лея и Эмилин обсуждают отношения с другими видами:

— Достаточно пары симпатичных глаз. — Эмилин ненадолго задумалась. — Или больше, чем пара, если речь про гранов, аквалишей или талзов. Или даже про… — Так, перестань! — рассмеялась Лея. — Для меня подходят только гуманоидные мужчины. — Действительно? Но это так ограничивает… — Хорошо, что галактика настолько большая!

Сказать, что вкусы вице-адмирала весьма специфичны, — это ничего не сказать. Граны, аквалиши и талзы всегда изображаются как весьма мерзкие создания не только внешне, но и по характеру. Впрочем, пока неизвестно, затронут ли в фильме, где Эмилин сыграет актриса Лора Дерн, омнисексуальность героини. Ранее фильмы о далёкой-далёкой галактике часто критиковали за то, что в них совсем не фигурируют ЛГБТ-персонажи.