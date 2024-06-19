В работе находится сиквел фантастической пародии «Космические яйца»

Amazon запустил в производство сиквел научно-фантастической комедии «Космические яйца» 1987 года.
Мэл Брукс, который снял оригинал, выступит продюсером. А постановкой займется Джош Гринбаум, приложивший руку к «Стать Бондом», «Отвязным дворнягам» и не только.
За сценарий отвечают Бенджи Самит и Дэн Эрнандез, которые написали «Детектива Пикачу» и «Черепашек-ниндзя: Погром мутантов».
Напомним, фильм 1987 года был пародией на «Звездные войны» и другие космические блокбастеры, которую в свое время одобрил сам Джордж Лукас.
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