В работу запущен сериал по фантастической семейной драме «Космология монстров»

По данным Deadline, студия Saloon Media приобрела права на экранизацию сериала по фантастической семейной драме «Космология монстров» Шона Хэмилла.

Роман планируют адаптировать в формате восьмисерийного шоу. Куратором и исполнительным продюсером проекта выступит Кэйтлин Д. Фрайерс, которая ранее занималась сериалом «Вайнона Эрп». Площадку или платформу пока не выбрали.

«Космология монстров» рассказывает о семье Тёрнеров, которая уже три поколения сталкивается с мистикой и сверхъестественным.

Отец строит на заднем дворе дом с привидениями, дочерей мучают кошмары, а к сыну приходит настоящий монстр. И постепенно обнаруживается, что существует только один способ закончить это семейное безумие. из рецензии «Мира фантастики»