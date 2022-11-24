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    Новости

    В работу запущен сериал по фантастической семейной драме «Космология монстров»

    24 ноября 2022
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    24.11.2022
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    По данным Deadline, студия Saloon Media приобрела права на экранизацию сериала по фантастической семейной драме «Космология монстров» Шона Хэмилла.

    Роман планируют адаптировать в формате восьмисерийного шоу. Куратором и исполнительным продюсером проекта выступит  Кэйтлин Д. Фрайерс, которая ранее занималась сериалом «Вайнона Эрп». Площадку или платформу пока не выбрали.

    «Космология монстров» рассказывает  о семье Тёрнеров, которая уже три поколения сталкивается с мистикой и сверхъестественным.

    Отец строит на заднем дворе дом с привидениями, дочерей мучают кошмары, а к сыну приходит настоящий монстр. И постепенно обнаруживается, что существует только один способ закончить это семейное безумие.

    из рецензии «Мира фантастики»

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    Шон Хэмилл «Космология монстров»

     Ирина Нечаева |  25.01.2021

    Безумная семейная сага с лавкрафтианским оттенком.

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