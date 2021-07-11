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    Новости

    В рамках «Звездных войн. Видения» выйдет роман про Ронина

    11 июля 2021
    11.07.2021
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    На официальном сайте «Звездных войн» была опубликована обложка нового оригинального романа по «Звёздным войнам» под названием «Ронин». Его автор — Эмма Миеко Кэндо, а в основу романа легла история из эпизода «Дуэль» телесериала «Видения», снятая режиссёром Таканобу Мицуно. Сюжет «Дуэли» фокусируется на противостоянии джедаев и ситхов, но действие эпизода разворачивается в альтернативной вселенной, сеттинг которой основан на японской истории и мифологии.

    На основе «Звездных войн. Видения» будет написан роман про Ронина

    Роман Эммы Миеко Кэндо выйдет 12 октября и расширит мир «Дуэли», рассказав историю безымянного бывшего ситха, известного лишь как Ронин во время его путешествия по галактике.

    Аннотация романа гласит:

    Таинственный бывший сит странствует по галактике. Этот оригинальный роман вдохновлен миром эпизода «Дуэль», который войдет в мультипликационную антологию «Звездные войны. Видения».

    Джедаи — самые верные слуги Империи.

    Два десятилетия назад кланы джедаев, сходились на поле боя, будучи на службе у враждующих кланов. Отчаявшись от этого бесконечного цикла насилия, секта джедаев взбунтовалась, пытаясь взять свою судьбу под контроль и требовать власти, не служа ни одному хозяину. Они назвали себя ситхами.

    Восстание ситхов потерпело поражение из-за внутренних распрей и предательства, и некогда соперничающие лорды объединились и основали Империю… но даже Империя, в которой царит мир, не лишена насилия.

    Далеко на окраине Внешнего кольца странствует бывший сит, компанию которому составляет лишь верный дроид и призрак менее цивилизованной эпохи. Он владеет световым мечом, но не признает связи ни с одним из кланов джедаев и не клянется в верности никому из лордов. О нём неизвестно ничего, даже его имя остаётся секретом, ведь он никогда не говорит ни о своем прошлом, ни о своих утратах. Он охраняет свои историю также ревностно, как и красный клинок разрушения, который он носит в ножнах на поясе.

    Однако нескончаемое насилие в Галактике прерывает его добровольное изгнание и вынуждает сразиться с загадочным бандитом, присвоившим себе титул ситха. Герою становится ясно, что даже странствия на край галактики не помогут убежать от призраков прошлого.

    С точки зрения креативного продюсера Дзюнпэя Мидзусаки, из-за обилия материалов они решили не останавливаться на одной истории. При этом из всех эпизодов сериала «Дуэль» казалась наиболее подходящей для продолжения в форме романа. История Ронина будет представлена как «одно из приключений» героя — не первое приключение, через которое прошел этот воин, и уж точно не последнее.

    По мере того, как Эмма Миеко Кэндо опирается на сюжетную основу «Дуэли», она обращает внимание на определенные влияния, которым подверглись «Звездные войны» и аниме. Она говорит:

    Если кратко, дзидайгэки [японские исторические драмы], японские монстры и фольклор, а также военные травмы вдохновили создание «Ронина». «Дуэль» очень сильно связана с историческими драмами а-ля [фильмы] Куросавы, в то время как последние два [эпизод и книга] ощущаются как естественные японские продолжения обеих частей «Звездных войн» — и «Звездной» части, и части «Войн». В дзидайгэки самураи особенно любимы как главные герои, потому что они сами с подозрением относятся к самураям как к классу, и наш «Ронин» попадает точно в этот образ. Я задалась вопросами, как этот человек отвер свою социальную роль (или был отвергнут её) и почему он продолжает её придерживаться. Почему он все еще носит этот красный клинок? И почему он охотится на таких, как он?

    «Ронин» также отразит и личную историю Эммы Миеко Кэндо. По её словам:

    Я мечтала внести свой вклад в мифологию «Звёздных войн» с тех пор, как начала писать всерьёз, но никогда не думала, что смогу сделать это с такой личной точки зрения. В этом смысле «Видения» — и, в частности, «Ронин» — были подарком для меня и как для поклонницы, и как творца.[….]«Звездные войны» дали мне репрезентацию, и я попыталась выразить это чувство в этой книге ради себя и других людей.

    Выход романа состоится 12 октября.

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