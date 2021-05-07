В Resident Evil Village могла появиться Ада Вонг — в костюме чумного доктора!

В интернете появились концепт-арты Resident Evil Village из дополнения «Полевой набор», на которых можно увидеть знакомую по серии героиню — Аду Вонг.
Изначально девушка могла появиться в игре. Правда, не в привычном красном платье, а в костюме чумного доктора с арбалетом наперевес.
Ада Вонг должна была несколько раз спасти Итана от опасностей и исследовать загадочную деревню. Однако авторы решили вырезать героиню из-за противоречий в сценарии.
Остается надеяться, что Capcom не откажется от этих концептов и использует их в будущих играх серии.
Resident Evil Village уже доступна на PS4, PS5, Xbox One, XSX/S и ПК.
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