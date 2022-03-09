В РФ больше не купить S.T.A.L.K.E.R. в Steam. Рейтинг серии уже обрушили

7 марта GSC Game World без предупреждения закрыла доступ к покупке всех игр во франшизе S.T.A.L.K.E.R. для российских пользователей Steam.

Соответственно, предзаказать S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl на платформе Valve тоже больше не получится.

При этом студия вообще не делала никаких заявлений по этому поводу в отличие от других игровых компаний, ограничивших доступ к своим тайтлам на территории РФ.

Российские фанаты серии в ответ на это обрушили рейтинг S.T.A.L.K.E.R. в Steam. У «Чистого неба» и «Зова Припяти» отзывы уже смешанные.

Очень многие обвинили студию в лицемерии и подчеркнули, что игры должны оставаться вне политики.

Skeletor:

Ну молодцы, запретили игры для обычных граждан которые не причастны к текущей политической ситуации, молодцы!

MixXx36:

Политика GSC — запрещать продажу игры, моя политика — писать плохие отзывы. Знаете, что нас объединяет? Мы тупые.

Ласка: