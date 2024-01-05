В России экранизируют Питера Уоттса! Тизер «Второе пришествие Жасмин Фицджеральд»

Российский режиссёр и сценарист Максим Беляев снимает короткометражную экранизацию рассказа Питера Уотттса «Второе пришествие Жасмин Фицджеральд». Это психологическая фантастика, действие которой разворачивается в четырёх стенах и раскрывается в основном через диалоги.

По сюжету, физик-теоретик Жасмин Фицджеральд обвиняется в убийстве мужа — но утверждает, что может отменить это убийство. Её считают сумасшедшей, а она предлагает своему психиатру фантастический квантовый эксперимент.

Главные роли сыграли Екатерина Терентьева и Ион Сафта. Проект некоммерческий — готовый фильм планируют опубликовать на YouTube.