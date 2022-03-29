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    Новости

    В России частично заработал PS Store — официально об этом не говорили

    29 марта 2022
    29.03.2022
    630
    0 минут на чтение
    В России вновь частично заработал PS Store — официально об этом не говорили 1

    В сети обратили внимание, что в PS Store вновь появилась возможность покупать игры на средства из кошелька. При этом официально Sony ситуацию никак не комментировала.

    Кроме того, прямо сейчас можно забирать игры из PS Plus и активировать коды — ранее компания не давала это делать.

    Сама витрина сейчас не работает. Но можно по поиску найти нужную игру в магазине и приобрести ее. Так, наши коллеги из «Чемпионата» смогли купить обновленную GTA 5. А пользователи DTF успешно взяли Uncharted: Legacy of Thieves Collection и другие тайтлы.

    Все это актуально как для PS5, так и для PS4. С чем связано возвращение PS Store, пока непонятно.

    В России вновь частично заработал PS Store — официально об этом не говорили

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