В России частично заработал PS Store — официально об этом не говорили

В сети обратили внимание, что в PS Store вновь появилась возможность покупать игры на средства из кошелька. При этом официально Sony ситуацию никак не комментировала.

Кроме того, прямо сейчас можно забирать игры из PS Plus и активировать коды — ранее компания не давала это делать.

Сама витрина сейчас не работает. Но можно по поиску найти нужную игру в магазине и приобрести ее. Так, наши коллеги из «Чемпионата» смогли купить обновленную GTA 5. А пользователи DTF успешно взяли Uncharted: Legacy of Thieves Collection и другие тайтлы.

Все это актуально как для PS5, так и для PS4. С чем связано возвращение PS Store, пока непонятно.