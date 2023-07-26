В сериале «Звездные войны: Аколит» появится Киану Ривз

Disney объявила, что потратила 49,2 миллиона долларов на препродакшн сериала по «Звездным войнам» под названием «Аколит».

Для сравнения, это на 5,5 миллиона долларов больше, чем компания вложила в предпроизводство «Изгоя-один».

При этом на предварительную подготовку «Андора» потратили на 38% больше, но это отчасти обусловлено тем, что над сериалом работали в разгар пандемии.

Также стало известно, что в сериале появится Киану Ривз. У него будет эпизодическая роль, но какая именно, не уточняется.

Что интересно, в шоу играет его коллега по «Матрице» — Кэрри-Энн Мосс, которая исполнит роль одного из джедаев.

Главные роли исполнят Ли Джон-джэ («Игра в кальмара»), Мэнни Хасинто («В лучшем мире») и Дафни Кин («Темные начала»).

Шоураннер Лесли Хэдланд описывает проект, действие которого развернется в эпоху Расцвета Республики, как «Холодное сердце» встречает «Убить Билла».