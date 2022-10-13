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    Новости

    В Starfield будет 253 тысячи строк диалогов — и другие подробности об игре

    13 октября 2022
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    13.10.2022
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    Bethesda опубликовала новые дневники разработчиков Starfield, в которых глава студии Тодд Говард поделился свежими подробностями об игре.

    Мы тезисно пересказываем основные моменты из видео:

    • При работе над Starfield команда вдохновляется многими проектами, в том числе очень старыми вроде SunDog: Frozen Legacy 1984 года и Traveller 1977 года;
    • Сам Говард читал научные труды по квантовой физике, чтобы применить их в RPG, но некоторые элементы оказались слишком хардкорными;
    • У каждой черты персонажа будут негативные эффекты. И чтобы их устранить, придется выполнять специальные задания;
    • В Starfield будет около 253 тысяч строк диалогов. Для сравнения, в Fallout 4 их было 110 тысяч, а в Skyrim — 60 тысяч.

    Игра выйдет в 2023 году. Точную дату студия пока не называла.

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