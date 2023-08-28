В Steam появились страницы олдскульных RPG «Златогорье»

Готовьтесь сводить олдскулы. В Steam неожиданно появились три части «Златогорья» — российской ролевой игры в фэнтезийном славянском сеттинге, которая выходила в начале 2000-х.

На каждой из трёх страниц дано описание и приведены системные требования, а вместо даты релиза значится «скоро».

Нет никаких указаний, что это ремастер или улучшенное издание. По всей видимости, игры на площадке появятся без каких-либо изменений.

«Златогорье» уже давно просили добавить на площадку GOG, но в итоге в Steam игра появилась раньше.

Игру разработала воронежская студия Burut CT, которая также занималась играми «Крид», «Восточный фронт» и «Трудно быть богом».

Издателем игр в Steam числится компания Wellerfall. На странице о ней нет никакой информации, а в списке проектов — только эти три.

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