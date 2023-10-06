В Telltale Games сократили часть сотрудников. Авторов The Wolf Among Us 2 тоже

Художник Джона Хуанг рассказал, что в сентябре Telltale Games уволила часть сотрудников. Причем под сокращение попало «большинство» разработчиков The Wolf Among Us 2.

Наша команда была очень маленькой. И я искренне наслаждался этой игрой.

Сам иллюстратор работал в компании еще до закрытия в 2018 году. А когда та «воскресла», он вернулся, чтобы заняться сиквелом TWAU.

Вскоре после сообщения Хуанга с официальным заявлением выступила сама Telltale и подтвердила, что ей пришлось уволить некоторых сотрудников из-за непростых условий на рынке.

Однако, как отмечают в компании, разработка анонсированных проектов продолжается. А уволенные работники получат компенсацию.

Напомним, в последние месяцы сокращения прошли почти во многих крупных студиях, среди которых Epic Games, BioWare, Blizzard и не только.