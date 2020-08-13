Валерий Фокин снимет фантастический триллер «Петрополис»

Художественный руководитель Александринского театра Валерий Фокин спустя почти 20 лет вернулся в кино, чтобы снять новый фантастический триллер — «Петрополис».

Последний фильм Фокина увидел свет в 2002 году, это была драма «Превращение».

Я не снимал кино почти двадцать лет. И, конечно, это для меня новый вызов, который очень возбуждает. Многое поменялось — технологии, мышление, экономика кино. Это другая психология, отличная от театра. Но кино обладает огромными возможностями, аудиовизуальной мощью — оно способно создать ту тайну, которой нет в театре.

В основу картины ляжет повесть «Огонь», которую написал сын Фокина. По сюжету между человечеством и могущественным инопланетным разумом назревает конфликт, и спасти планету от надвигающейся катастрофы может социальный психолог, который что-то знает о пришельцах.

Главные роли исполнят Антон Шагин («Стиляги») и Юлия Снигирь («Обитаемый остров»).

«Петрополис» выйдет в 2021 году — точной даты пока нет. Основные съемки развернутся в Санкт-Петербурге и Москве.