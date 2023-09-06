«Ван-Пис» от Netflix стартовал лучше третьего сезона «Ведьмака»

Netflix рассказал, что ТВ-адаптацию «Ван-Писа» в первые четыре дня с момента выхода посмотрели 140 миллионов часов.

Итого за этот период сериал набрал 18,5 миллиона просмотров. Напомним, что для подсчета этого показателя стриминговый сервис делит количество просмотренных часов на общий хронометраж проекта.

Для сравнения, «Ван-Пис» уже обошел другой лайв-экшен по мотивам аниме от Netflix — «Ковбоя Бибопf», набравшего 21,6 миллиона часов просмотров.

Более того, сериал оказался более популярным, чем третий сезон «Ведьмака», у которого было 73 миллиона часов просмотров и 15,2 миллиона просмотров на старте.