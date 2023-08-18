«Ваша королева дома» — новый трейлер финала «Разочарования»

Netflix опубликовал полноценный трейлер пятого и заключительного сезона «Разочарования» (или Disenchantment в оригинале).

По сюжету Бин ждет последнее приключение, в котором ей предстоит сразиться с королевой Дагмар, своей злой матерью.

Шоураннером мультсериала выступает Мэтт Грейнинг, наиболее известный по «Симпсонам» и «Футураме».

Премьера состоится 1 сентября.