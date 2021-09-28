«Ведьмак», «Очень странные дела», «Птичий короб»: топ самых популярных проектов Netflix

Глава Netflix Тед Сарантос во время презентации на мероприятии Code Conference в «Беверли-Хилтон» раскрыл новые подробности о самых популярных проектах площадки. Сарантос при этом согласен с тем, что сейчас информация о просмотрах на рынке онлайн-кинотеатров представляет собой «в основном, чёрный ящик» — компании почти ничего не раскрывают. Но вместе с тем, глава подчёркивает, что Netflix старается быть более прозрачным со своими талантами и представителями рынка.
Вот как выглядят топ-10 по сериалам и по фильмам.
Самые популярные
Считали число аккаунтов, которые посмотрели хотя бы две минуты пилота или фильма за первые 28 дней после выхода.
Самые вовлекающие
Считали количество часов, потраченных на просмотр.
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Собрали все самое главное с трансляции.
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