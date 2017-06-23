Вера Викторовна Камша, автор «Хроник Арции» и «Отблесков Этерны» любезно согласилась отвлечься от редактуры финального тома «Синего взгляда смерти» и ответить на вопросы читателей mirf.ru. Для того, чтобы пообщаться с писательницей, вам нужно будет завтра, 24 июня 2017 года в 19:30 (по Москве), зайти на сайт и оставить комментарий в специальном посте (он появится в разделе онлайн-интервью). Ждём вас!
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Вера Камша «Синий взгляд смерти. Рассвет. Том первый»
Пусть события «Рассвета» развиваются неспешно, они явно двигают сюжет к развязке, и путь к ней остаётся не менее интересным, чем в предыдущих романах цикла.
Вера Камша «Синий взгляд смерти. Рассвет. Часть вторая»
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