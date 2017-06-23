Вера Викторовна Камша, автор «Хроник Арции» и «Отблесков Этерны» любезно согласилась отвлечься от редактуры финального тома «Синего взгляда смерти» и ответить на вопросы читателей mirf.ru. Для того, чтобы пообщаться с писательницей, вам нужно будет завтра, 24 июня 2017 года в 19:30 (по Москве), зайти на сайт и оставить комментарий в  специальном посте (он появится в разделе онлайн-интервью). Ждём вас!

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Вера Камша «Синий взгляд смерти. Рассвет. Том первый»

Вера Камша «Синий взгляд смерти. Рассвет. Том первый»

14.05.2017

Пусть события «Рассвета» развиваются неспешно, они явно двигают сюжет к развязке, и путь к ней остаётся не менее интересным, чем в предыдущих романах цикла.

Вера Камша «Синий взгляд смерти. Рассвет. Часть вторая»

Вера Камша «Синий взгляд смерти. Рассвет. Часть вторая»

20.06.2017

Автор раскрывает всё больше карт, и история всё увереннее движется к развязке.

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Кот-редактор
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