Вера Викторовна Камша, автор «Хроник Арции» и «Отблесков Этерны» любезно согласилась отвлечься от редактуры финального тома «Синего взгляда смерти» и ответить на вопросы читателей mirf.ru. Для того, чтобы пообщаться с писательницей, вам нужно будет завтра, 24 июня 2017 года в 19:30 (по Москве), зайти на сайт и оставить комментарий в специальном посте (он появится в разделе онлайн-интервью). Ждём вас!

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