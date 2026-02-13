КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналПодкасты

Будущие фильмы

Черновики и неснятые

Обзоры кино

Классика кино

Видео МирФ

Фантастические короткометражки

Новинки

Зло под солнцем: 5 безумных фильмов ужасов из Индонезии
Как в Disney меняется власть: всё о новом руководстве
Какие фильмы смотреть в феврале 2026-го? Мировые премьеры: инди-фантастика для киноманов
Какие фильмы смотреть в феврале 2026-го в кино? Ужасающие русские сказки и зарубежные ужасы

Классика

Kingsman: серия комиксов и фильмов супершпионской фантастики
Сцены, которые напугали нас по-настоящему
Новости

«Вавилон-5» выкладывают правообладатели прямо на YouTube

Кот-император
13 февраля 09:00
242
1 минута на чтение
Классический фантастический сериал «Вавилон-5» теперь можно будет легально посмотреть на YouTube — правда, в английской озвучке. Официальный аккаунт Warner Bros. Entertainment начал бесплатно выкладывать его серии на канале ClipZone. Эпизоды публикуются по одному, и пока выкладка дошла до 5 серии 1 сезона.
Также в конце января был создан официальный YouTube-канал «Вавилона-5», где выкладывают отрывки интересных моментов из сериала.
Многие считают, что всё это — часть пиар-подготовки к давно анонсированному перезапуску «Вавилона-5». Сериал, популярный в 1990-е, в наше время остался известен в узких кругах, и Warner Bros., видимо, хотят это исправить.
Кликни,
чтобы посмотреть видео
you-video
Почему-то с IP адресов других стран ничего не тормозит

Первый эпизод, «Собрание»

Читайте также

Пересмотрите «Вавилон-5»! Классика фантастики, опередившая время

Леонид Мойжес

17.07.2020

72615

В день рождения Стражински вспоминаем, чем именно был уникален «Вавилон-5» и зачем его смотреть сейчас.

«Вавилон-5»: чего ждать от ремейка?

Леонид Мойжес

06.10.2021

13654

Будет ли у создателей такая свобода, как раньше? И верно ли, что если сериал снимают для The CW — то пиши пропало, будут китч и цветные лосины?

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Кот-император

Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

Рекомендуем
В сети впервые опубликовали неизданное стихотворение Набокова о Супермене. Мы его перевели
Арт: концепты к черновой версии IX эпизода «Звёздных войн»
Мир фантастики № 267 (февраль 2026)
490 ₽
Купить
Спецвыпуск «Братья Стругацкие»
1 290 ₽
Купить
Статьи

Новости

Ник Перумов стал сам себе издателем и больше не работает с «большими» издательствами. Он рассказал нам, почему

Новости

Первый тизер-трейлер «Нуар-Паука» с Николасом Кейджем

Новости

Вышел трейлер финала «Крайнего космоса» — это будет комикс
Мультсериал закрыли еще в 2021-м.

Новости

Старые книги Стивена Кинга продолжат выходить в России — АСТ продлило права
Но только на вышедшие до 2022 года.

Новости

6 минут геймплея нового симулятора бога от Питер Молинье

Новости

Автор «Амфибии» анонсировал готический хоррор по «Щелкунчику»
Деньги на создание будут собирать на Kickstarter.

Новости

Разработчики Highguard столкнулись с увольнениями спустя две недели после релиза
В сети игру окрестили COncord 2.0.

Новости

Ремейк Diablo II получил DLC с новым классом!

Новости

Ремейк Gothic: дата выхода и новый трейлер
Уже этим летом!

Новости

«Терминатор 2: День сурка»: критики хвалят фильм «Удачи, веселья, не сдохни»
«Дико изобретательный фильм о петле времени».
Показать ещё
Рекомендуем
Спецпроекты
Все спецпроекты
Фантастические итоги 2025
Фантастические итоги 2024
Фантастические итоги 2023
Фантастические итоги 2022
С чего начать читать комиксы Bubble?
Этерна: онлайн-путеводитель по миру
Фантастические итоги 2021
Обзор Predator Triton 300 SE
Какой ты попаданец в прошлое?
Фантастические итоги 2020
Фантастические итоги 2019
Всё о Dungeons & Dragons
Лучшие книги: фантастика и фэнтези
Фантастические итоги 2018
Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
Лучшие фантастические сериалы
Все спецпроекты