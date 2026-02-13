«Вавилон-5» выкладывают правообладатели прямо на YouTube

Классический фантастический сериал «Вавилон-5» теперь можно будет легально посмотреть на YouTube — правда, в английской озвучке. Официальный аккаунт Warner Bros. Entertainment начал бесплатно выкладывать его серии на канале ClipZone. Эпизоды публикуются по одному, и пока выкладка дошла до 5 серии 1 сезона.
Многие считают, что всё это — часть пиар-подготовки к давно анонсированному перезапуску «Вавилона-5». Сериал, популярный в 1990-е, в наше время остался известен в узких кругах, и Warner Bros., видимо, хотят это исправить.
