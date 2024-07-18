Ветераны World of Warcraft и Helldivers 2 основали студию для создания новой MMORPG

Ветераны World of Warcraft, Age of Conan, Helldivers 2 и других франшиз основали студию Blue Scarab Entertainment в Швеции.
Студия запустила в разработку сюжетную MMORPG на Unreal Engine 5, которая будет сочетать «уютный эскапизм и детективные расследования».
Производство возглавил Крэйг Моррисон, бывший творческий директор DICE и главный дизайнер Blizzard.
Главным геймдизайнером стал Гийом Лойер, который разрабатывал системы для Helldivers 2 и Vermintide 2: Chaos Wastes.
Вот как описывают авторы грядущую игру:
Игроки садятся в седло и верхом на лошади открывают для себя красочный открытый мир и разгадывают его мрачные тайны.
Штаб-квартира располагается в Стокгольме, а разработчики будут работать в гибридном и удаленном форматах.
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