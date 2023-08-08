VFX-специалисты из Marvel захотели вступить в профсоюз

По данным издания Vulture, более 50 специалистов по VFX из Marvel Studios подали петицию на вступление в Международный альянс работников театральной сцены (IATSE).

Туда входят около 170 тысяч работников из самых разных сфер театрального, теле- и кинопроизводства.

Это первый раз, когда профессионалы в области визуальных эффектов объединились, чтобы потребовать таких же прав, которыми пользуются специалисты во всех других сегментах индустрии развлечений.

В течение почти полувека работникам индустрии визуальных эффектов отказывали в той же защите и льготах, на которые полагались их коллеги и товарищи по съемочной группе с самого начала голливудской киноиндустрии.

При этом подавшая петицию группа — пока что — состоит только из VFX-специалистов, работающих непосредственно на съемочных площадках.

Напомним, в мае в Голливуде началась забастовка сценаристов, а летом к ним присоединились актеры. При этом переговоры с продюсерами особых плодов не принесли.