Видео: играем в «Эверделл» с BadComedian, Ануаром и Два в Кубе

Наши друзья из Hobby World выпустили новое видео, в котором ведущий Семен Пыхтеев поиграл с блогерами в настольный градострой со зверушками под названием «Эверделл».
В двухчасовой партии приняли участие BadComedian, Ануар и Два в Кубе.
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Редактор
Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
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Александр Ремизов
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