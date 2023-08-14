Видео: играем в «Эверделл» с BadComedian, Ануаром и Два в Кубе

Наши друзья из Hobby World выпустили новое видео, в котором ведущий Семен Пыхтеев поиграл с блогерами в настольный градострой со зверушками под названием «Эверделл».

В двухчасовой партии приняли участие BadComedian, Ануар и Два в Кубе.