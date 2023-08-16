Видео: настольные новинки августа 2023 года

Наши друзья из Hobby World опубликовали новый ролик, в котором ведущий Семен Пыхтеев рассказал о главных настольных новинках августа.
В выпуск попали быстрая карточная игра «Эпик», дополнение «Перо и пламя» для кооперативной стратегии «Остров духов» и не только.
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Редактор
Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
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Александр Ремизов
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