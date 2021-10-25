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    Новости

    Видео: обзор настольной стратегии «Расцвет»

    25 октября 2021
    25.10.2021
    435
    0 минут на чтение

    Наши друзья из Hobby World выпустили новый ролик, в котором ведущий Семен Пыхтеев подробно рассказал о красочной настольной стратегии под названием «Расцвет».

    В ней между игроками развернется нешуточная борьба за контроль над природными территориями.

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    Видео: обзор набора «Экстремис» для Warhammer: Age of Sigmar

     Дмитрий Кинский |  12.10.2021

    Новый ролик от наших друзей.

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    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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