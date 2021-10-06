    Видео МирФ | Новости

    Видео: обзор стартового набора Pathfinder 2e

    6 октября 2021
    06.10.2021
    398
    0 минут на чтение

    Наши коллеги из Hobby World подготовили видеообзор стартового набора второй редакции Pathfinder.

    Ведущий Семён Пыхтеев показывает компоненты коробки, знакомит с приключением и уверяет, что это отличный способ познакомиться друзей и приятелей с НРИ.

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