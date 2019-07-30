Марк Хэмилл поделился у себя в соцсетях роликом с очень ранних проб на четвёртый эпизод «Звёздных войн» на роль Люка Скайуокера. Как рассказал актёр, тогда он впервые встретился с Харрисоном Фордом, который тоже участвует в сцене. Ни один, ни другой до этого не видели текст сценария.

Мои пробы в «Звёздные войны» в тот день, когда я впервые встретил Харрисона Форда. Никто из нас не читал сценарий, у нас была лишь одна эта сцена. Помню, я спросил Джорджа Лукаса, что за фильм мы снимаем, а он мне сказал: «Давай просто сделаем это. Поговорим позже». Мы никогда так и не подняли этот вопрос, а просто сняли это. Марк Хэмилл, актёр

В сцене Люк и Хан ведут разговор о мощном оружии Империи, которое способно разрушать планеты. Кроме того, именно тут Хан понимает, что повстанцы должны были заплатить ему на планете, куда он везёт команду — но планеты больше нет.

Следующий фильм по «Звёздным войнам» — девятый эпизод с подзаголовком «Скайоукер. Восход» — выйдет 19 декабря.