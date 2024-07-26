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    «Видно, пришло время» — тизер сериала «Последний богатырь: Наследие»

    26 июля 2024
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    26.07.2024
    588
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    «Видно, пришло время» — тизер сериала «Последний богатырь: Наследие»

    Онлайн-кинотеатр START поделился новым тизер-трейлером сериала «Последний богатырь» с подзаголовком «Наследие».

    Это будет продолжение оригинальных фильмов, сюжет которого развернется через 20 лет после событий триквела.

    Режиссером выступил Антон Маслов, приложивший руку к «Вампирам средней полосы». Главные роли исполнили Виктор Хориняк, Эвелина Мазурина, Александра Урсуляк, Кирилл Зайцев, Елена Яковлева и другие.

    Премьера состоится этой осенью. Всего в шоу будет восемь эпизодов.

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    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
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