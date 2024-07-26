«Видно, пришло время» — тизер сериала «Последний богатырь: Наследие»

Онлайн-кинотеатр START поделился новым тизер-трейлером сериала «Последний богатырь» с подзаголовком «Наследие».
Это будет продолжение оригинальных фильмов, сюжет которого развернется через 20 лет после событий триквела.
Режиссером выступил Антон Маслов, приложивший руку к «Вампирам средней полосы». Главные роли исполнили Виктор Хориняк, Эвелина Мазурина, Александра Урсуляк, Кирилл Зайцев, Елена Яковлева и другие.
Премьера состоится этой осенью. Всего в шоу будет восемь эпизодов.
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