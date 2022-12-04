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    Новости

    Внезапный Лютик в трейлере сериала-приквела «Ведьмак: Происхождение»

    4 декабря 2022
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    04.12.2022
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    Настоящее D&D-приключение: Лютик в трейлере сериала «Ведьмак: Происхождение» 1

    Netflix представил полноценный трейлер сериала «Ведьмак: Происхождение».

    Действие «Происхождения» развернётся за 1200 лет до событий саги о Геральте, в золотую эру эльфов. Сериал расскажет о Сопряжении Сфер и о появлении первого ведьмака. В центре — семеро воинов, которые объединяются для борьбы с тираном, завоёвывающим континент. Рассказчиком выступит Лютик — его тоже можно увидеть в трейлере.

    В актёрском составе значатся Мишель Йео («Всё везде и сразу»), Лоуренс О’Фуорейн («Викинги»), София Браун («Захват»), Джейкоб Коллинс-Леви («Белая принцесса»).

    Шоураннером выступает Деклан де Барра. Также над сериалом работают Лорен Шмидт Хиссрич и автор книжного цикла Анджей Сапковский.

    Премьера состоится 25 декабря. Всего будет четыре эпизода.

    Постер

    Настоящее D&D-приключение: Лютик в трейлере сериала «Ведьмак: Происхождение»

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