Внезапный Лютик в трейлере сериала-приквела «Ведьмак: Происхождение»

Netflix представил полноценный трейлер сериала «Ведьмак: Происхождение».

Действие «Происхождения» развернётся за 1200 лет до событий саги о Геральте, в золотую эру эльфов. Сериал расскажет о Сопряжении Сфер и о появлении первого ведьмака. В центре — семеро воинов, которые объединяются для борьбы с тираном, завоёвывающим континент. Рассказчиком выступит Лютик — его тоже можно увидеть в трейлере.

В актёрском составе значатся Мишель Йео («Всё везде и сразу»), Лоуренс О’Фуорейн («Викинги»), София Браун («Захват»), Джейкоб Коллинс-Леви («Белая принцесса»).

Шоураннером выступает Деклан де Барра. Также над сериалом работают Лорен Шмидт Хиссрич и автор книжного цикла Анджей Сапковский.

Премьера состоится 25 декабря. Всего будет четыре эпизода.

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