Во что поиграть в марте 2023 года

Наступила весна, а это значит, что пришла пора доставать свою одержимую демоном игрушку, бить ногами монстров с хоботами и покупать аэрозоли у странного незнакомца в плаще. По крайней мере, в видеоиграх.

Wo Long: Fallen Dynasty

Когда и где: 3 марта на PC, X1, XSXS, PS4, PS5

Что: соулс

Перевод: текст

О чём: действие разворачивается в мрачной фэнтезийной версии эпохи Троецарствия. А потому в Китае не только междоусобица, но и нашествие демонов. Главный герой — безымянный ополченец, который пытается выжить в этом хаосе.

Почему ждём: это игра от авторов обеих частей Nioh — одной из лучших серий соулсов. Боёвка в Wo Long сильно завязана на парированиях, как в Sekiro — это до сих пор ощущается свежо и динамично, а в превью говорят, что с ней нет каких-то заметных проблем. И у игры очень яркий сеттинг фэнтезийного древнего Китая.

Чего опасаемся: что снова будет слишком часто повторяться контент, как в Nioh. И что снова никто в жанре даже близко не подойдёт к стандартам FromSoftware.

Clash: Artifacts of Chaos

Когда и где: 9 марта на PC, X1, XSXS, PS4, PS5

Что: битемап

Перевод: текст

О чём: события разворачиваются в Зенозоике — безумном фэнтезийном мире. Там живут очень странные существа, у которых каменные топоры соседствуют с полноценными пистолетами из ракушек. Главный герой этой истории — Псевдо, мастер боевых искусств, встретивший сироту с чудесными способностями, за которым многие охотятся. (Да, где-то мы подобное уже видели с Педро Паскалем.)

Почему ждём: ACE Team всегда выпускала восхитительно сюрреалистические игры. А их новый проект ещё сильнее походит на какой-нибудь комикс журнала Heavy Metal, будто бы нарисованный после партии в D&D под ЛСД. И всё с отличным саундтреком.

Чего опасаемся: кривой неуклюжей боёвки, вокруг которой, по идее, должна крутиться почти вся игра.

Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon

Когда и где: 17 марта на Switch

Что: экшен-адвенчура

Перевод: текст

О чём: приквел всей остальной серии Bayonetta. Главная героиня — маленькая девочка Сереза, которая потом превратится в ведьму Байонетту. Вместе со своей плюшевой игрушкой, одержимой демоном Чеширом, она попала в запретный лес, где им вдвоём с духом придётся помогать друг другу.

Почему ждём: Platinum Games прославилась благодаря слэшерам — а в этот раз выпускает экшен-адвенчуру с изометрической перспективой, которая выглядит будто набор акварельных иллюстраций к детским сказкам. К тому же значительную часть времени управление здесь как в Brothers: A Tale of Two Sons: одним стиком нужно управлять девочкой, другим — демоном. В общем, интригует.

Чего опасаемся: того, что не всякие эксперименты в индустрии получаются удачными. И что никто так и не поймёт, зачем игру было привязывать к серии Bayonetta.

Ремейк Resident Evil 4

Когда и где: 24 марта на PC, XSXS, PS4, PS5

Что: хоррор, экшен

Перевод: полный

О чём: американский правительственный агент Леон Кеннеди отправился в европейскую глушь, чтобы найти похищенную дочку президента. Он её нашёл — а ещё наткнулся на культистов, мутировавших под действием паразитов.

Почему ждём: это ремейк одной из самых влиятельных видеоигр в истории, которую максимально осовременят. Разработчики подтянули графику до стандартов нынешних ААА-игр, прокачали постановку, переписали сюжет и переделали геймплей. Теперь Леон Кеннеди не должен каждый раз останавливаться, чтобы просто выстрелить из пистолета или ударить что-то ножом.

Чего опасаемся: что неудачных изменений будет слишком много.

Ремейк System Shock

Когда и где: где-то в марте на PC, X1, XSXS, PS4, PS5

Что: иммёрсив-сим с уклоном в бои

Перевод: текст

О чём: хакера, проникнувшего на сервера TriOptimum, поймал руководитель этой корпорации. Но пообещал не отдавать его властям, если тот взломает ИИ под кодовым названием Shodan, который управляет космической станцией Цитадель. Операция прошла успешно, отчего хакер в итоге оказался заперт наедине с взбесившимися искусственным интеллектом.

Почему ждём: это улучшенная версия абсолютной классики жанра с приятной графикой, более смачными сражениями и удобным интерфейсом.

Чего опасаемся: игра 1994 года сильно устарела, а чрезмерные попытки «следовать духу оригинала», которые заметны по промоматериалам, могут только навредить. К тому же производственный ад и расплывчатая дата релиза никогда не внушают доверия насчёт качества игры.

Во что ещё поиграть:

Ruined Kingdom (1 марта на PC): Plants vs Zombies в фэнтезийном мире, где в роли растений люди, а вместо зомби — орки. Только нужно управлять этим аналогом зомби и пытаться взломать вражескую оборону. Есть режим и без людей.

Meg’s Monster (2 марта на PC и Switch): милая jRPG, напоминающая Earthbound. Рассказывает про могучего неубиваемого монстра, который защищает хрупкую маленькую девочку.

Paranormasight: The Seven Mysteries of Honjo (8 марта на PC и Switch): детективная визуальная новелла от Square Enix про расследование серии таинственных смертей, случившихся из-за древнего японского проклятия.

ONI: Road to be the Mightiest Oni (8 марта на PC, PS4, PS5 и Switch): экшен, где нужно управлять демоном Куутом, который отправился на один небольшой отдалённый остров, чтобы вернуть свою честь и победить тамошнего правителя. Мультяшная графика в игре выглядит очень стильно и чем-то напоминает графику последних частей Dragon Quest.

Ремастер Fatal Frame: Mask of the Lunar Eclipse (8 марта на PC, X1, XSXS, PS4, PS5 и Switch): переиздание эксклюзива Wii из 2008 года. Хоррор, в котором борешься с призраками при помощи особой фотокамеры, ведь призраки, запечатлённые на её плёнку, теряют свои силы.

Figment 2: Creed Valley (9 марта на PC, X1, XSXS, PS4, PS5 и Switch): сюрреалистическая смесь изометрического экшена и адвенчуры. Место действия — человеческий разум, охваченный множеством страхов, а главный герой — воплощение храбрости.

Creepy Tale 3: Ingrid Penance (9 марта на PC): адвенчура в мультяшно-кошмарном стиле, рассказывающая о маленькой девочке, которая успела так нагрешить, что попала прямиком в преисподнюю.

The Last Spell (выход из раннего доступа 9 марта на PC, PS4 и PS5): пошаговая тактическая RPG с элементами рогаликов и tower defence, в которой защищаешь фэнтезийный город от несметных полчищ нечисти.

Bleak Faith: Forsaken (10 марта на PC, X1, XSXS, PS4 и PS5): соулс, где рыцари в средневековых доспехах сражаются с жуткими чудовищами на фоне руин вполне современной цивилизации.

Mato Anomalies (10 марта на PC, X1, XSXS, PS4, PS5 и Switch): пошаговая RPG о двух детективах, которые пытаются разобраться, почему в футуристическом Шанхае будущего вдруг появились разломы, ведущие в демоническое измерение.

Barotrauma (выход из раннего доступа 13 марта на PC): главный кооперативный симулятор управления подводной лодки в тёмных опасных морях Европы, одного из спутников Юпитера.

Vernal Edge (14 марта на PC, X1, XSXS, PS4, PS5 и Switch): двумерная метроидвания, где перемещаешься на своём летучем корабле между летающими осколками королевства, которое разрушено властолюбивыми церковниками.

MiLE HiGH TAXi (14 марта на PC): Crazy Taxi, но про город с летающими машинами. Да, прямо как в «Пятом элементе».

Flooded (15 марта на PC): экономическая стратегия в мире, где из-за глобального потепления вовсю тают ледники. Потому придётся оптимизировать производство на ваших островах так, чтобы собрать необходимое количество ресурсов до того, как их затопит, а затем отправиться в более безопасное место.

Mortal Sin (ранний доступ 15 марта на PC): фэнтезийный экшен-роуглайт-хоррор от первого лица. По визуальному стилю проект проще всего сравнить с экранизацией «Властелина колец» от Ральфа Бакши в те кислотно-жуткие моменты, когда в кадре появлялись тёмные силы.

The Dark Pictures: Switchback VR (16 марта на PS5 для PSVR2): буквально рельсовый шутер, где едешь по типичным локациям из хорроров и расстреливаешь монстров.

Half-Life 2: VR Mod — Episode One (17 марта на PC для VR): мододелы и эту часть Half Life превратили в полноценную VR-игру в духе Half Life: Alyx. Оригинал прекрасен, так ещё на него теперь можно взглянуть немного под другим углом.

Tchia (21 марта на PC, PS4 и PS5): адвенчура про девочку Чия, которая путешествует по целому архипелагу, чтобы спасти своего отца от злого диктатора. Для этого она активно пользуется своей сверхспособностью, благодаря которой управляет разумом других существ.

Deceive Inc. (21 марта на PC, XSXS и PS5): мультиплеерный шутер от первого лица с социальным стелсом. Каждый игрок управляет тайным агентом с уникальными способностями в футуристичной версии 1970-х. Во время каждого матча все пытаются выполнить свои задания и параллельно перебить друг друга.

Have a Nice Death (выход из раннего доступа 22 марта на PC и Switch): двумерный роуглайт-экшен, в котором управляешь Смертью, генеральным директором ЗАО «Смерть». Мрачный жнец ходит по отделам своей компании и уничтожает сотрудников, взявшихся убивать людей сверх всякой нормы.

Storyteller (23 марта на PC и Switch): головоломка, где игроку придётся буквально собирать сказки, перетаскивая персонажей и объекты на страницу короткого комикса из двух-шести панелей.

PC-версия The Last of Us Part I (28 марта) — порт на лучшую платформу одного из главных эксклюзивов PlayStation. Экшен-адвенчура, где по сюжету случился апокалипсис и люди из-за мутировавшего гриба кордицепса начали превращаться в зомби, а главному герою дали задание перевезти девочку через большую часть Америки. Правда, не рассчитывайте на отличный мультиплеер оригинала, его в этом издании нет.

DREDGE (30 марта на PC, X1, XSXS, PS4, PS5 и Switch): симулятор рыбака в мире, где монстры в духе Лавкрафта реальны. Потому герой будет не только ловить и продавать рыбу, но и впутываться в дела, связанные с непостижимыми для людей ужасами.

Ravenbound (30 марта на PC): роуглайт-слэшер в открытом мире, созданном по мотивам скандинавских сказаний.

Tainted Grail: The Fall of Avalon (ранний доступ 30 марта на PC): экшен-RPG от первого лица. После смерти Артура вокруг сплошь хтонь, монстры и чума — идеальные условия для любителей прокачки и моральных выборов! Для тех, кто хочет скрасить ожидание The Elder Scrolls VI чем-то хоть отдалённо на неё похожим.

Главные нефантастические игры февраля:

Crime Boss: Rockay City (28 марта на PC, XSXS и PS5): шутер от первого лица про ограбления в стиле криминальных боевиков 1990-х. Есть как одиночная кампания, так и кооперативные миссии. Никто толком не понимает, что в итоге из игры получится, а её рекламирует целая толпа известных актёров — от Майкла Рукера до Чака Норриса.

The Great War: Western Front (30 марта на PC): стратегия, посвящённая Западному фронту Первой мировой. Геймплей здесь поделён на две взаимосвязанные части. На глобальной карте нужно управлять ресурсами и пытаться устроить перевес на каком-нибудь участке фронта, чтобы пойти в наступление. Во время сражений можно создавать траншеи и уже напрямую управлять огромными отрядами солдат, которые, скорее всего, бесславно сгинут из-за артиллерии или пулемётов.