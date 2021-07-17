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    Новости

    Во втором сезоне у «Локи» сменится режиссёр

    17 июля 2021
    17.07.2021
    1037
    0 минут на чтение
    Во втором сезоне

    Кейт Херрон, занимавшая пост режиссера и исполнительного продюсера «Локи», не вернётся во втором сезоне. Она сообщила об этом в  интервью изданию Deadline. По её словам, она изначально планировала поработать только над первым сезоном сериала. Она даже намекнула, что второго сезона для сериала не было в первоначальных планах.

    Я не вернусь [во втором сезоне]. Я всегда планировал снять именно первый сезон, и, честно говоря, второй сезон ещё не было запланирован —  только стало известно [что он будет], и я так взволнована.

    Херрон добавляет, что решение о создании второго сезона Локи утвердилось позже, в процессе создания шоу. Тем не менее, она сказала, что рада посмотреть следующий сезон как фанатка, а пока у неё есть другие проекты.

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