Во втором сезоне у «Локи» сменится режиссёр

Кейт Херрон, занимавшая пост режиссера и исполнительного продюсера «Локи», не вернётся во втором сезоне. Она сообщила об этом в интервью изданию Deadline. По её словам, она изначально планировала поработать только над первым сезоном сериала. Она даже намекнула, что второго сезона для сериала не было в первоначальных планах.

Я не вернусь [во втором сезоне]. Я всегда планировал снять именно первый сезон, и, честно говоря, второй сезон ещё не было запланирован — только стало известно [что он будет], и я так взволнована.

Херрон добавляет, что решение о создании второго сезона Локи утвердилось позже, в процессе создания шоу. Тем не менее, она сказала, что рада посмотреть следующий сезон как фанатка, а пока у неё есть другие проекты.