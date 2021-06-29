Вот это поворот: «Благие знамения» продлили на второй сезон

Amazon спустя два года после выхода «Благих знамений» по мотивам книги Нила Геймана и Терри Пратчетта все-таки решил продлить сериал на второй сезон, в который войдут шесть эпизодов.

Изначально предполагалось, что у шоу вообще не будет продолжения.

Во втором сезоне авторы сериала выйдут за рамки исходного материала. Предотвратив Конец света, Азирафаэль и Кроули возвращаются к легкой жизни среди смертных в Лондоне. Однако все меняется, когда к ним заявляется неожиданный посланник и раскрывает удивительную тайну.

Майкл Шин и Дэвид Теннант вернутся к своим ролям. Кроме того, в производстве вновь примет участие Нил Гейман в качестве исполнительного продюсера.

По словам писателя, некогда он обсуждал идею продолжения с Терри Пратчеттом. И теперь у него наконец-то появилась возможность воплотить ее в жизнь благодаря Amazon.

Съемки стартуют до конца 2021 года в Шотландии.