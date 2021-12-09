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    Новости

    Вот как будет выглядеть Strange World — мультфильм Disney в стилистике ретрофутуризма

    9 декабря 2021
    09.12.2021
    1037
    0 минут на чтение
    Вот как будет выглядеть Strange World — мультфильм Disney в стилистике ретрофутуризма
    Вот как будет выглядеть Strange World — мультфильм Disney в стилистике ретрофутуризма 1

    Disney показал первый кадр (даже скорее концепт) своего следующего полнометражного мультфильма — Strange World («Странный мир»).

    Пока что подробностей особо нет. Её описывают максимально абстрактно: «путешествие вглубь неизведанных и опасных земель, где ожидают фантастические существа». Судя по арту, антуражу и логотипу, мультфильм тяготеет к стилистике ретрофутуризма.

    Режиссёр Дон Холл («Райя и Последний дракон», «Моана»), вторым режиссёром и сценаристом выступает Ки Нгуйен («Райя и Последний дракон»).

    Первоначально мультфильм назывался Searcher Clade — по фамилии семейства главных героев. Главный герой — 14-летний мальчуган Итан Клейд, сообразительный и весёлый. Он может быть мудрым, но не особенно крутой.

    Актёрский состав пока не объявлен, но в списках точно есть Алан Тьюдик — скорее всего, артист снова озвучит какое-нибудь смешное существо.

    В прокат фильм выйдет 23 ноября 2022-го.

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