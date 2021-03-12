Вот каким был шериф Хоппер в черновике «Очень странных дел». Его могли сыграть Юэн Макгрегор или Сэм Рокуэлл

Портал Comic Book Resources откопал несколько подробностей о первоначальном сценарии сериала «Очень странные дела». Сперва проект разрабатывали под черновым названием «Монток» (Montauk), что отсылало к городской легенде про секретный эксперимент правительства США. В его рамках учёные якобы изучали влияние сверхсильных электромагнитных полей с целью воссоздать эффект телепортации и путешествий во времени.
Джим Хоппер отличался от того, кто в итоге предстал на экране. Предыстория со смертью дочери оставили как есть, но в полицию прототип Хоппера решил пойти не ради того, чтобы помогать другим, а потому что «работёнка не пыльная». Черновик характеризует героя как пьяницу, заядлого курильщика и человека, который всячески старался избегать отношений с другими людьми. Такой характер также подчёркивала фраза «ведёт гедонистический образ жизни в лачуге на берегу».
С такой предысторией и описанием персонаж, по мнению братьев Дафферов, подходил или Юэну Макгрегору, или Сэму Рокуэллу. Оба воплощали ранее схожие типажи. Однако роль отошла менее известному Дэвиду Харбору — и она сразу принесла ему славу!
Интересно, что на роль Джойс Байерс, матери Уилла, тоже первоначально рассматривали других кандидаток: Наоми Уоттс и Марису Томей. Но в итоге героиню воплотила Вайнона Райдер.
«Монток» был мини-сериалом с сюжетом в один сезон. Согласно черновику, в финале Одиннадцатая жертвовала собой, чтобы спасти жителей. А главные герои в конце попросту уезжали из города.
В итоге, как мы знаем, сценарий изменили, а концовку сгладили. «Очень странные дела» стали хитом, а теперь Netflix работает над четвёртым сезоном.
Читайте также
«Очень странные дела»: почему вы должны посмотреть этот сериал
Сериал, как будто написанный Кингом и снятый Спилбергом, умело воссоздаёт мистическую атмосферу фильмов 1980-х.
«Очень странные дела», 2 сезон: лучший подарок к Хэллоуину
В продолжении есть всё то, за что мы полюбили первый сезон, только больше, масштабнее и эффектнее. Теперь видно, что сериал держится не на одной ностальгии.
«Очень странные дела», 3 сезон: теперь со вкусом клюквы!
Продолжение получилось ничуть не хуже первых двух сезонов — и даже зрелищнее. А вот с развитием персонажей и вселенной всё не так однозначно.
Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.