Вот каким был шериф Хоппер в черновике «Очень странных дел». Его могли сыграть Юэн Макгрегор или Сэм Рокуэлл

Портал Comic Book Resources откопал несколько подробностей о первоначальном сценарии сериала «Очень странные дела». Сперва проект разрабатывали под черновым названием «Монток» (Montauk), что отсылало к городской легенде про секретный эксперимент правительства США. В его рамках учёные якобы изучали влияние сверхсильных электромагнитных полей с целью воссоздать эффект телепортации и путешествий во времени.

Джим Хоппер отличался от того, кто в итоге предстал на экране. Предыстория со смертью дочери оставили как есть, но в полицию прототип Хоппера решил пойти не ради того, чтобы помогать другим, а потому что «работёнка не пыльная». Черновик характеризует героя как пьяницу, заядлого курильщика и человека, который всячески старался избегать отношений с другими людьми. Такой характер также подчёркивала фраза «ведёт гедонистический образ жизни в лачуге на берегу».

С такой предысторией и описанием персонаж, по мнению братьев Дафферов, подходил или Юэну Макгрегору, или Сэму Рокуэллу. Оба воплощали ранее схожие типажи. Однако роль отошла менее известному Дэвиду Харбору — и она сразу принесла ему славу!

Интересно, что на роль Джойс Байерс, матери Уилла, тоже первоначально рассматривали других кандидаток: Наоми Уоттс и Марису Томей. Но в итоге героиню воплотила Вайнона Райдер.

«Монток» был мини-сериалом с сюжетом в один сезон. Согласно черновику, в финале Одиннадцатая жертвовала собой, чтобы спасти жителей. А главные герои в конце попросту уезжали из города.

В итоге, как мы знаем, сценарий изменили, а концовку сгладили. «Очень странные дела» стали хитом, а теперь Netflix работает над четвёртым сезоном.