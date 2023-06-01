Вот сколько фильмов про разные версии Человека-паука находится в работе

На мировой премьере мультфильма «Человек-паук: Паутина Вселенных» продюсер картины Эми Паскаль рассказала, сколько всего сейчас историй про разные версии Дружелюбного соседа сейчас в работе:
- Ждём игровой (не анимационный) фильм про Майлза Моралеса, который появлялся в мультфильме и недавних видеоиграх.
- Готовится анимационный фильм о Женщине-пауке (она же Гвен Стейси), в котором, вероятно, к озвучке персонажа вернётся Хэйли Стейнфилд.
- Само собой, снимают третий анимационный мультфильм, который продолжает сюжет «Паутины вселенных». Он будет называться Spider-Man: Beyond the Spider-Verse. В прокат его планируют выпустить 29 марта 2024-го.
- Готовится четвёртый игровой фильм про Паука Тома Холланда, но из-за забастовки сценаристов работа над ним приостановлена.
И это не считая фильмов про других персонажей Паучьей вселенной — как минимум, Sony занимаются третьей частью «Венома», «Крейвеном-охотником» и «Мадам Паутиной».
В мировом прокате «Паутина вселенных» стартует 2 июня.
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Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.
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