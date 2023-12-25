Возможно, Хаяо Миядзаки снимет сиквел «Навсикаи из Долины ветров»

Пользователи сети нашли в недавно вышедшей документалки «2399 дней с Ghibli и Миядзаки» намек на следующий фильм Хаяо Миядзаки.

Возможно, это будет сиквел аниме «Навсикая из Долины ветров» 1984 года. В конце документального фильма режиссер рисует Навсикаю вместе с Тето и говорит:

Больно возвращаться в этот мир.

Изначально предполагалось, что «Мальчик и птица» будет последним фильмом Хаяо Миядзаки. Однако после стало известно, что японский постановщик уже работает над новым проектом.