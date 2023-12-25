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    Возможно, Хаяо Миядзаки снимет сиквел «Навсикаи из Долины ветров»

    25 декабря 2023
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    25.12.2023
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    Возможно, Хаяо Миядзаки снимет сиквел «Навсикаи из Долины ветров»

    Пользователи сети нашли в недавно вышедшей документалки «2399 дней с Ghibli и Миядзаки» намек на следующий фильм Хаяо Миядзаки.

    Возможно, это будет сиквел аниме «Навсикая из Долины ветров» 1984 года. В конце документального фильма режиссер рисует Навсикаю вместе с Тето и говорит:

    Больно возвращаться в этот мир.

    Изначально предполагалось, что «Мальчик и птица» будет последним фильмом Хаяо Миядзаки. Однако после стало известно, что японский постановщик уже работает над новым проектом.

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     Евгения Сафонова |  13.03.2019 |  14419

    С этого аниме начался «настоящий» Миядзаки. Но сам Хаяо был недоволен экранизацией собственной манги — хотите знать, почему? Рассказываем, как родилась эта история и что из манги не попало в аниме.

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