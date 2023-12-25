Возможно, Хаяо Миядзаки снимет сиквел «Навсикаи из Долины ветров»

Пользователи сети нашли в недавно вышедшей документалки «2399 дней с Ghibli и Миядзаки» намек на следующий фильм Хаяо Миядзаки.
Возможно, это будет сиквел аниме «Навсикая из Долины ветров» 1984 года. В конце документального фильма режиссер рисует Навсикаю вместе с Тето и говорит:
Больно возвращаться в этот мир.
Изначально предполагалось, что «Мальчик и птица» будет последним фильмом Хаяо Миядзаки. Однако после стало известно, что японский постановщик уже работает над новым проектом.
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Евгения Сафонова | 13.03.2019 | 14419
С этого аниме начался «настоящий» Миядзаки. Но сам Хаяо был недоволен экранизацией собственной манги — хотите знать, почему? Рассказываем, как родилась эта история и что из манги не попало в аниме.
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