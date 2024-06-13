«Время приключений» получит полнометражку и два детские спин-оффа

Warnner Bros. Animation в рамках анимационного фестиваля Annecy объявила, что в работе находятся три новых проекта во вселенной «Времени приключений».

Первый — полнометражка, подробностей о которой пока мало. Над ней работают создательница «Вселенной Стивена» Ребекка Шугар, соавтор «За садовой оградой» Патрик Макхейл и шоураннер «Времени приключений» Адам Муто.

Второй — детский сериал с подзаголовком «Побочные квесты», действие которого развернется во времена, когда Финн еще был ребенком, мечтавшим о приключениях и битвах с монстрами.

Третий — шоу для дошкольников под названием «Привет, БиМО», по сюжету которого БиМО поселился в новом месте, где он со своими новыми друзьями столкнулся с проблемами, подходящими для юных зрителей.