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    «Время приключений» получит полнометражку и два детские спин-оффа

    13 июня 2024
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    13.06.2024
    424
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    «Время приключений» получит полнометражку и два детские спин-оффа

    Warnner Bros. Animation в рамках анимационного фестиваля Annecy объявила, что в работе находятся три новых проекта во вселенной «Времени приключений».

    Первый — полнометражка, подробностей о которой пока мало. Над ней работают создательница «Вселенной Стивена» Ребекка Шугар, соавтор «За садовой оградой» Патрик Макхейл и шоураннер «Времени приключений» Адам Муто.

    Второй — детский сериал с подзаголовком «Побочные квесты», действие которого развернется во времена, когда Финн еще был ребенком, мечтавшим о приключениях и битвах с монстрами.

    Третий — шоу для дошкольников под названием «Привет, БиМО», по сюжету которого БиМО поселился в новом месте, где он со своими новыми друзьями столкнулся с проблемами, подходящими для юных зрителей.

    «Время приключений» получит пол
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    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
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