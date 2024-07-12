«Все мы — ничто» — новый трейлер шестого сезона «Принца-дракон»

Netflix опубликовал новый трейлер шестого сезона «Принца-дракона: Тайна Ааравоса» под названием «Звезды».

В описании ролика отмечается, что зрители увидят начало войны против космического порядка.

За проект отвечают Аарон Эхаз («Аватар: Легенда об Аанге») и Джастин Ричмонд (Uncharted 3: Drake’s Deception).

Премьера состоится 26 июля.