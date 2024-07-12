«Все мы — ничто» — новый трейлер шестого сезона «Принца-дракон»

Netflix опубликовал новый трейлер шестого сезона «Принца-дракона: Тайна Ааравоса» под названием «Звезды».
В описании ролика отмечается, что зрители увидят начало войны против космического порядка.
За проект отвечают Аарон Эхаз («Аватар: Легенда об Аанге») и Джастин Ричмонд (Uncharted 3: Drake’s Deception).
Премьера состоится 26 июля.
Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Редактор
Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
-
Рекомендуем
Корабли в небе. Развитие пилотируемой космонавтики
Фантастические твари из глубокого космоса. Как астробиологи реконструируют внеземную жизнь
Что почитать из фантастики? 100 лучших фантастических книг
Lex Plotnikoff и волшебный мир Knite and the Ghost Lights
Фантастическая история фантастической четвёрки
-