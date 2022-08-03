Все номинанты на литературную премию «Новые Горизонты» в 2022 году

Организаторы литературной премии «Новые Горизонты», впервые стартовавшей еще в 2013 году, объявили список номинантов десятого сезона.
Ее цель заключается в том, чтобы «отметить тексты и поощрить авторов, которые расширяют границы фантастического жанра».
- Шимун Врочек — «Война-56. Зов Лавкрафта»;
- Дмитрий Данилов — «Саша, привет!»;
- Татьяна Замировская — «Смерти.net»;
- Григорий Злотин — «Снег Мариенбурга»;
- Дмитрий Колодан — «Дом ночи»;
- Яна Летт — «Отсутствие Анны»;
- Ася Михеева — «Мост» (рукопись);
- Евгения Некрасова — «Кожа»;
- Наталия Осояну — «Змей» и «Юность»;
- Виктор Пелевин — «TRANSHUMANISM INC»;
- Алексей Сальников — «Оккульттрегер»;
- Тим Скоренко — «Стекло»;
- Анна Старобинец — «Лисьи Броды»;
- Алексей Юрков — «Призрак библиотеки» (по рукописи).
А в жюри вошли:
- Ольга Балла, редактор журналов «Знамя» и «Знание — Сила»;
- Глеб Елисеев, исследователь фантастики;
- Ирина Епифанова, ведущий редактор издательства «Астрель-СПб»;
- Вадим Нестеров, писатель и литературный критик;
- Екатерина Писарева, шеф-редактор группы компаний «ЛитРес».
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