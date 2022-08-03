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    Все номинанты на литературную премию «Новые Горизонты» в 2022 году

    3 августа 2022
    03.08.2022
    118
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    Все номинанты на литературную премию «Новые Горизонты» в 2022 году

    Организаторы литературной премии «Новые Горизонты», впервые стартовавшей еще в 2013 году, объявили список номинантов десятого сезона.

    Ее цель заключается в том, чтобы «отметить тексты и поощрить авторов, которые расширяют границы фантастического жанра».

    • Шимун Врочек — «Война-56. Зов Лавкрафта»;
    • Дмитрий Данилов — «Саша, привет!»;
    • Татьяна Замировская — «Смерти.net»;
    • Григорий Злотин — «Снег Мариенбурга»;
    • Дмитрий Колодан — «Дом ночи»;
    • Яна Летт — «Отсутствие Анны»;
    • Ася Михеева — «Мост» (рукопись);
    • Евгения Некрасова — «Кожа»;
    • Наталия Осояну — «Змей» и «Юность»;
    • Виктор Пелевин — «TRANSHUMANISM INC»;
    • Алексей Сальников — «Оккульттрегер»;
    • Тим Скоренко — «Стекло»;
    • Анна Старобинец — «Лисьи Броды»;
    • Алексей Юрков — «Призрак библиотеки» (по рукописи).

    А в жюри вошли:

    • Ольга Балла, редактор журналов «Знамя» и «Знание — Сила»;
    • Глеб Елисеев, исследователь фантастики;
    • Ирина Епифанова, ведущий редактор издательства «Астрель-СПб»;
    • Вадим Нестеров, писатель и литературный критик;
    • Екатерина Писарева, шеф-редактор группы компаний «ЛитРес».

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    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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