Все номинанты на литературную премию «Новые Горизонты» в 2022 году

Организаторы литературной премии «Новые Горизонты», впервые стартовавшей еще в 2013 году, объявили список номинантов десятого сезона.

Ее цель заключается в том, чтобы «отметить тексты и поощрить авторов, которые расширяют границы фантастического жанра».

Шимун Врочек — «Война-56. Зов Лавкрафта»;

Дмитрий Данилов — «Саша, привет!»;

Татьяна Замировская — «Смерти.net»;

Григорий Злотин — «Снег Мариенбурга»;

Дмитрий Колодан — «Дом ночи»;

Яна Летт — «Отсутствие Анны»;

Ася Михеева — «Мост» (рукопись);

Евгения Некрасова — «Кожа»;

Наталия Осояну — «Змей» и «Юность»;

Виктор Пелевин — «TRANSHUMANISM INC»;

Алексей Сальников — «Оккульттрегер»;

Тим Скоренко — «Стекло»;

Анна Старобинец — «Лисьи Броды»;

Алексей Юрков — «Призрак библиотеки» (по рукописи).

А в жюри вошли: