Все номинанты на премию «Оскар 2024»

Академия кинематографических искусств и наук США объявила список номинантов на премию «Оскар» в 2024 году.
На главную награду претендуют «Оппенгеймер», «Барби», «Бедные-несчастные» и другие фильмы.
Церемония пройдет 10 марта в Лос-Анджелесе.
Лучший фильм
- «Американское чтиво»;
- «Анатомия падения»;
- «Барби»;
- «Оставленные»;
- «Убийцы цветочной луны»;
- «Маэстро»;
- «Оппенгеймер»;
- «Прошлые жизни»;
- «Бедные-несчастные»;
- «Зона интересов».
Лучший мультфильм
- «Нимона»;
- «Элементарно»;
- «Мальчик и птица»;
- «Мечты робота»;
- «Человек-паук: Паутина вселенных».
Лучший оригинальный сценарий
- «Анатомия падения»;
- «Оставленные»;
- «Маэстро»;
- «Май декабрь»;
- «Прошлые жизни».
Лучший адаптированный сценарий
- «Американское чтиво»;
- «Барби»;
- «Оппенгеймер»;
- «Бедные-несчастные»;
- «Зона интересов».
Лучшие визуальные эффекты
- «Создатель»;
- «Годзилла: Минус один»;
- «Стражи Галактики 3»;
- «Миссия невыполнима: Смертельная расплата»;
- «Наполеон».
Лучший режиссер
- Жюстин Трие — «Анатомия падения»;
- Мартин Скорсезе — «Убийцы цветочной луны»;
- Кристофер Нолан — «Оппенгеймер»;
- Йоргос Лантимос — «Бедные-несчастные»;
- Джонатан Глейзер — «Зона интересов».
Лучшая мужская роль
- Брэдли Купер — «Маэстро»;
- Колман Доминго — «Растин»;
- Джеффри Райт — «Американское чтиво»;
- Пол Джаматти — «Оставленные»;
- Киллиан Мёрфи — «Оппенгеймер».
Лучшая женская роль
- Аннетт Бенинг — «Дайана Найэд»;
- Лили Гладстоун — «Убийцы цветочной луны»;
- Сандра Хюллер — «Анатомия падения»;
- Кэри Маллиган — «Маэстро»;
- Эмма Стоун — «Бедные-несчастные».
Лучшая мужская роль второго плана
- Стерлинг К. Браун — «Американское чтиво»;
- Роберт Де Ниро — «Убийцы цветочной луны»;
- Роберт Дауни-младший — «Оппенгеймер»;
- Райан Гослинг — «Барби»;
- Марк Руффало — «Бедные-несчастные».
Лучшая женская роль второго плана
- Эмили Блант — «Оппенгеймер»;
- Даниэль Брукс — «Цвет пурпурный»;
- Америка Феррера — «Барби»;
- Джоди Фостер — «Дайана Найэд»;
- Давайн Джой Рэндольф — «Оставленные».
Лучшая короткометражка
- «После»;
- «Непобедимый»;
- «Рыцарь удачи»;
- «Красный, белый и голубой»;
- «Чудесная история Генри Шугара».
Лучшая анимационная короткометражка
- «Письмосвинье»;
- «Девяносто пять чувств»;
- «Наша униформа»;
- «Толстокожий»;
- «Война окончена! Вдохновлено музыкой Джона и Йоко».
Лучшая операторская работа
- «Граф»;
- «Убийцы цветочной луны»;
- «Маэстро»;
- «Оппенгеймер»;
- «Бедные-несчастные».
Лучший монтаж
- «Анатомия падения»;
- «Оставленные»;
- «Убийцы цветочной луны»;
- «Оппенгеймер»;
- «Бедные-несчастные».
Лучший грим и прически
- «Голда. Судный день»;
- «Маэстро»;
- «Оппенгеймер»;
- «Бедные-несчастные»;
- «Общество снега».
Лучший дизайн
- «Барби»;
- «Убийцы цветочной луны»;
- «Наполеон»;
- «Оппенгеймер»;
- «Бедные-несчастные».
Лучший саундтрек
- «Американское чтиво»;
- «Индиана Джонс и Колесо судьбы»;
- «Убийцы цветочной луны»;
- «Оппенгеймер»;
- «Бедные-несчастные».
Лучшая оригинальная песня
- The Fire Inside — «Обжигающе горячий»;
- I’m Just Ken — «Барби»;
- Wahzhazhe — «Убийцы цветочной луны»;
- What was I made for? — «Барби»;
- It never went away — «Американская симфония».
Лучший звук
- «Создатель»;
- «Маэстро»;
- «Миссия невыполнима: Смертельная расплата»;
- «Оппенгеймер»;
- «Зона интересов».
Лучший дизайн костюмов
- «Наполеон»;
- «Убийцы цветочной луны»;
- «Оппенгеймер»;
- «Бедные-несчастные»;
- «Барби».
Лучший документальный фильм
- «Боби Уайн: Президент народа»;
- «Вечная память»;
- «Четыре дочери»;
- «Убить тигра»;
- «20 дней в Мариуполе».
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Редактор
Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
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