Все номинанты на премию «Оскар 2024»

Академия кинематографических искусств и наук США объявила список номинантов на премию «Оскар» в 2024 году.

На главную награду претендуют «Оппенгеймер», «Барби», «Бедные-несчастные» и другие фильмы.

Церемония пройдет 10 марта в Лос-Анджелесе.

Лучший фильм

«Американское чтиво»;

«Анатомия падения»;

«Барби»;

«Оставленные»;

«Убийцы цветочной луны»;

«Маэстро»;

«Оппенгеймер»;

«Прошлые жизни»;

«Бедные-несчастные»;

«Зона интересов».

Лучший мультфильм

«Нимона»;

«Элементарно»;

«Мальчик и птица»;

«Мечты робота»;

«Человек-паук: Паутина вселенных».

Лучший оригинальный сценарий

«Анатомия падения»;

«Оставленные»;

«Маэстро»;

«Май декабрь»;

«Прошлые жизни».

Лучший адаптированный сценарий

«Американское чтиво»;

«Барби»;

«Оппенгеймер»;

«Бедные-несчастные»;

«Зона интересов».

Лучшие визуальные эффекты

«Создатель»;

«Годзилла: Минус один»;

«Стражи Галактики 3»;

«Миссия невыполнима: Смертельная расплата»;

«Наполеон».

Лучший режиссер

Жюстин Трие — «Анатомия падения»;

Мартин Скорсезе — «Убийцы цветочной луны»;

Кристофер Нолан — «Оппенгеймер»;

Йоргос Лантимос — «Бедные-несчастные»;

Джонатан Глейзер — «Зона интересов».

Лучшая мужская роль

Брэдли Купер — «Маэстро»;

Колман Доминго — «Растин»;

Джеффри Райт — «Американское чтиво»;

Пол Джаматти — «Оставленные»;

Киллиан Мёрфи — «Оппенгеймер».

Лучшая женская роль

Аннетт Бенинг — «Дайана Найэд»;

Лили Гладстоун — «Убийцы цветочной луны»;

Сандра Хюллер — «Анатомия падения»;

Кэри Маллиган — «Маэстро»;

Эмма Стоун — «Бедные-несчастные».

Лучшая мужская роль второго плана

Стерлинг К. Браун — «Американское чтиво»;

Роберт Де Ниро — «Убийцы цветочной луны»;

Роберт Дауни-младший — «Оппенгеймер»;

Райан Гослинг — «Барби»;

Марк Руффало — «Бедные-несчастные».

Лучшая женская роль второго плана

Эмили Блант — «Оппенгеймер»;

Даниэль Брукс — «Цвет пурпурный»;

Америка Феррера — «Барби»;

Джоди Фостер — «Дайана Найэд»;

Давайн Джой Рэндольф — «Оставленные».

Лучшая короткометражка

«После»;

«Непобедимый»;

«Рыцарь удачи»;

«Красный, белый и голубой»;

«Чудесная история Генри Шугара».

Лучшая анимационная короткометражка

«Письмосвинье»;

«Девяносто пять чувств»;

«Наша униформа»;

«Толстокожий»;

«Война окончена! Вдохновлено музыкой Джона и Йоко».

Лучшая операторская работа

«Граф»;

«Убийцы цветочной луны»;

«Маэстро»;

«Оппенгеймер»;

«Бедные-несчастные».

Лучший монтаж

«Анатомия падения»;

«Оставленные»;

«Убийцы цветочной луны»;

«Оппенгеймер»;

«Бедные-несчастные».

Лучший грим и прически

«Голда. Судный день»;

«Маэстро»;

«Оппенгеймер»;

«Бедные-несчастные»;

«Общество снега».

Лучший дизайн

«Барби»;

«Убийцы цветочной луны»;

«Наполеон»;

«Оппенгеймер»;

«Бедные-несчастные».

Лучший саундтрек

«Американское чтиво»;

«Индиана Джонс и Колесо судьбы»;

«Убийцы цветочной луны»;

«Оппенгеймер»;

«Бедные-несчастные».

Лучшая оригинальная песня

The Fire Inside — «Обжигающе горячий»;

I’m Just Ken — «Барби»;

Wahzhazhe — «Убийцы цветочной луны»;

What was I made for? — «Барби»;

It never went away — «Американская симфония».

Лучший звук

«Создатель»;

«Маэстро»;

«Миссия невыполнима: Смертельная расплата»;

«Оппенгеймер»;

«Зона интересов».

Лучший дизайн костюмов

«Наполеон»;

«Убийцы цветочной луны»;

«Оппенгеймер»;

«Бедные-несчастные»;

«Барби».

Лучший документальный фильм