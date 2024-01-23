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    Все номинанты на премию «Оскар 2024»

    23 января 2024
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    23.01.2024
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    Все номинанты на премию «Оскар 2024»

    Академия кинематографических искусств и наук США объявила список номинантов на премию «Оскар» в 2024 году.

    На главную награду претендуют «Оппенгеймер», «Барби», «Бедные-несчастные» и другие фильмы.

    Церемония пройдет 10 марта в Лос-Анджелесе.

    Лучший фильм

    • «Американское чтиво»;
    • «Анатомия падения»;
    • «Барби»;
    • «Оставленные»;
    • «Убийцы цветочной луны»;
    • «Маэстро»;
    • «Оппенгеймер»;
    • «Прошлые жизни»;
    • «Бедные-несчастные»;
    • «Зона интересов».

    Лучший мультфильм

    • «Нимона»;
    • «Элементарно»;
    • «Мальчик и птица»;
    • «Мечты робота»;
    • «Человек-паук: Паутина вселенных».

    Лучший оригинальный сценарий

    • «Анатомия падения»;
    • «Оставленные»;
    • «Маэстро»;
    • «Май декабрь»;
    • «Прошлые жизни».

    Лучший адаптированный сценарий

    • «Американское чтиво»;
    • «Барби»;
    • «Оппенгеймер»;
    • «Бедные-несчастные»;
    • «Зона интересов».

    Лучшие визуальные эффекты

    • «Создатель»;
    • «Годзилла: Минус один»;
    • «Стражи Галактики 3»;
    • «Миссия невыполнима: Смертельная расплата»;
    • «Наполеон».

    Лучший режиссер

    • Жюстин Трие — «Анатомия падения»;
    • Мартин Скорсезе — «Убийцы цветочной луны»;
    • Кристофер Нолан — «Оппенгеймер»;
    • Йоргос Лантимос — «Бедные-несчастные»;
    • Джонатан Глейзер — «Зона интересов».

    Лучшая мужская роль

    • Брэдли Купер — «Маэстро»;
    • Колман Доминго — «Растин»;
    • Джеффри Райт — «Американское чтиво»;
    • Пол Джаматти — «Оставленные»;
    • Киллиан Мёрфи — «Оппенгеймер».

    Лучшая женская роль

    • Аннетт Бенинг — «Дайана Найэд»;
    • Лили Гладстоун — «Убийцы цветочной луны»;
    • Сандра Хюллер — «Анатомия падения»;
    • Кэри Маллиган — «Маэстро»;
    • Эмма Стоун — «Бедные-несчастные».

    Лучшая мужская роль второго плана

    • Стерлинг К. Браун — «Американское чтиво»;
    • Роберт Де Ниро — «Убийцы цветочной луны»;
    • Роберт Дауни-младший — «Оппенгеймер»;
    • Райан Гослинг — «Барби»;
    • Марк Руффало — «Бедные-несчастные».

    Лучшая женская роль второго плана

    • Эмили Блант — «Оппенгеймер»;
    • Даниэль Брукс — «Цвет пурпурный»;
    • Америка Феррера — «Барби»;
    • Джоди Фостер — «Дайана Найэд»;
    • Давайн Джой Рэндольф — «Оставленные».

    Лучшая короткометражка

    • «После»;
    • «Непобедимый»;
    • «Рыцарь удачи»;
    • «Красный, белый и голубой»;
    • «Чудесная история Генри Шугара».

    Лучшая анимационная короткометражка

    • «Письмосвинье»;
    • «Девяносто пять чувств»;
    • «Наша униформа»;
    • «Толстокожий»;
    • «Война окончена! Вдохновлено музыкой Джона и Йоко».

    Лучшая операторская работа

    • «Граф»;
    • «Убийцы цветочной луны»;
    • «Маэстро»;
    • «Оппенгеймер»;
    • «Бедные-несчастные».

    Лучший монтаж

    • «Анатомия падения»;
    • «Оставленные»;
    • «Убийцы цветочной луны»;
    • «Оппенгеймер»;
    • «Бедные-несчастные».

    Лучший грим и прически

    • «Голда. Судный день»;
    • «Маэстро»;
    • «Оппенгеймер»;
    • «Бедные-несчастные»;
    • «Общество снега».

    Лучший дизайн

    • «Барби»;
    • «Убийцы цветочной луны»;
    • «Наполеон»;
    • «Оппенгеймер»;
    • «Бедные-несчастные».

    Лучший саундтрек

    • «Американское чтиво»;
    • «Индиана Джонс и Колесо судьбы»;
    • «Убийцы цветочной луны»;
    • «Оппенгеймер»;
    • «Бедные-несчастные».

    Лучшая оригинальная песня

    • The Fire Inside — «Обжигающе горячий»;
    • I’m Just Ken — «Барби»;
    • Wahzhazhe — «Убийцы цветочной луны»;
    • What was I made for? — «Барби»;
    • It never went away — «Американская симфония».

    Лучший звук

    • «Создатель»;
    • «Маэстро»;
    • «Миссия невыполнима: Смертельная расплата»;
    • «Оппенгеймер»;
    • «Зона интересов».

    Лучший дизайн костюмов

    • «Наполеон»;
    • «Убийцы цветочной луны»;
    • «Оппенгеймер»;
    • «Бедные-несчастные»;
    • «Барби».

    Лучший документальный фильм

    • «Боби Уайн: Президент народа»;
    • «Вечная память»;
    • «Четыре дочери»;
    • «Убить тигра»;
    • «20 дней в Мариуполе».
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    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
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