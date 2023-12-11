Все номинанты на премию «Золотой глобус» в 2023 году

Организаторы ежегодной премии «Золотой глобус» обнародовали список всех номинантов в категориях кино и телевидения.
Из фантастики можно увидеть The Last of Us от HBO, экранизацию «Бедных-несчастных», «Мальчика и птицу» Хаяо Миядзаки, «Братьев Супер Марио в кино» и не только.
Победителей объявят на церемонии, которая пройдет 7 января в 2024 года в Беверли-Хиллз.
Лучший драматический фильм
- «Оппенгеймер»;
- «Убийцы цветочной луны»;
- «Прошлые жизни»;
- «Маэстро»;
- «Анатомия падения»;
- «Зона интересов».
Лучшая комедия / мюзикл
- «Air: Большой прыжок»;
- «Барби»;
- «Американское чтиво»;
- «Оставленные»;
- «Май декабрь»;
- «Бедные-несчастные».
Лучший иностранный фильм
- «Анатомия падения»;
- «Опавшие листья»;
- «Я, капитан»;
- «Прошлые жизни»;
- «Снежное братство»;
- «Зона интересов».
Лучший драматический сериал
- «1923»;
- «Корона»;
- The Last of Us;
- «Дипломатка»;
- «Утреннее шоу»;
- «Наследники».
Лучший комедийный сериал
- «Начальная школа “Эбботт”»;
- «Барри»;
- «Медведь»;
- «Быть присяжным»;
- «Убийства в одном здании»;
- «Тед Лассо».
Лучший мини-сериал
- «Весь невидимый нам свет»;
- «Грызня»;
- «Дейзи Джонс & The Six»;
- «Фарго»;
- «Попутчики»;
- «Уроки химии».
Лучший мультфильм
- «Мальчик и птица»;
- «Элементарно»;
- «Человек-паук: Паутина вселенных»;
- «Братья Супер Марио в кино»;
- «Судзумэ, закрывающая двери»;
- «Заветное желание».
Лучший драматический актер
- Брэдли Купер («Маэстро»);
- Леонардо ДиКаприо («Убийцы цветочной луны»);
- Колман Доминго («Растин»);
- Барри Кеоган («Солтбёрн»);
- Киллиан Мерфи («Оппенгеймер»);
- Эндрю Скотт («Мы всем чужие»).
Лучшая драматическая актриса
- Аннет Бенинг («Дайана Найэд);
- Лили Гладстоун («Убийцы цветочной луны»);
- Сандра Хюллер («Анатомия падения);
- Грета Ли («Прошлые жизни»);
- Кэри Маллиган («Маэстро»);
- Кейли Спейни («Присцилла»).
Лучший актер комедии / мюзикла
- Николас Кейдж («Герой наших снов»);
- Тимоти Шаламе («Вонка»);
- Мэтт Дэймон («Air: Большой прыжок»);
- Пол Джаматти («Оставленные»);
- Хоакин Феникс («Все страхи Бо»);
- Джеффри Райт («Американское чтиво).
Лучшая актриса комедии / мюзикла
- Фэнтейжа Баррино («Цвет пурпурный»);
- Дженнифер Лоуренс («Без обид»);
- Натали Портман («Май декабрь»);
- Альма Пёвсти («Опавшие листья»);
- Марго Робби («Барби»);
- Эмма Стоун («Бедные-несчастные»).
Лучший актер второго плана в фильме
- Райан Гослинг («Барби»);
- Роберт-Дауни мл. («Оппенгеймер»);
- Чарльз Мелтон («Май декабрь»);
- Марк Руффало («Бедные-несчастные»);
- Уиллем Дефо («Бедные-несчастные»);
- Роберт де Ниро («Убийцы цветочной луны»).
Лучшая актриса второго плана в фильме
- Эмили Блант («Оппенгеймер»);
- Даниэль Брукс («Цвет пурпурный»);
- Джоди Фостер («Диана Наяд»);
- Джулианна Мур («Май декабрь»);
- Розамунд Пайк («Солтберн»);
- Давайн Джой Рэндольф («Оставленные»).
Лучший режиссер
- Брэдли Купер («Маэстро»);
- Грета Гервиг («Барби»);
- Йоргос Лантимос («Бедные-несчастные»);
- Кристофер Нолан («Оппенгеймер»);
- Мартин Скорсезе («Убийцы цветочной луны»);
- Селин Сон («Прошлые жизни»).
Лучший сценарий
- «Барби»;
- «Бедные-несчастные»;
- «Оппенгеймер»;
- «Убийцы цветочной луны»;
- «Прошлые жизни»;
- «Анатомия падения».
Лучший саундтрек
- «Мальчик и птица»;
- «Убийцы цветочной луны»;
- «Оппенгеймер»;
- «Бедные-несчастные»;
- «Зона интересов»;
- «Человек-паук: Паутина вселенных».
Лучший актер в драматическом сериале
- Брайан Кокс («Наследники»);
- Киран Калкин («Наследники»);
- Гэри Олдман («Медленные лошади»);
- Педро Паскаль (The Last of Us)
- Джереми Стронг («Наследники»);
- Доминик Уэст («Корона»).
Лучшая актриса в драматическом сериале
- Хелен Миррен («1923»);
- Белла Рэмси (The Last of Us);
- Кери Рассел («Дипломатка»);
- Сара Снук («Наследники»);
- Имельда Стонтон («Корона»);
- Эмма Стоун («Проклятие»).
Лучший актер в комедийном сериале
- Билл Хейдер («Барри»);
- Стив Мартин («Убийства в одном здании»);
- Мартин Шорт («Убийства в одном здании»);
- Джейсон Сигел («Терапия»);
- Джейсон Судейкис («Тед Лассо»);
- Джереми Аллен Уайт («Медведь»).
Лучшая актриса в комедийном сериале
- Рэйчел Броснахэн («Удивительная миссис Мэйзел»);
- Куинта Брэнсон («Начальная школа “Эбботт”»);
- Эйо Эдебири («Медведь»);
- Эль Фаннинг («Великая»);
- Селена Гомес («Убийства в одном здании»);
- Наташа Лионн («Покерфейс»).
Лучший актер в мини-сериале
- Мэтт Бомер («Попутчики»);
- Сэм Клафлин («Дейзи Джонс & The Six»);
- Джон Хэмм («Фарго»);
- Вуди Харрельсон («Сантехники Белого дома»);
- Дэвид Ойелоуо («Законники: Басс Ривз»);
- Стивен Ян («Грызня»).
Лучшая актриса в мини-сериале
- Райли Кио («Дейзи Джонс & The Six»);
- Бри Ларсон («Уроки химии»);
- Элизабет Олсен («Любовь и смерть»);
- Джуно Темпл («Фарго»);
- Рэйчел Вайс («Связанные насмерть»);
- Али Вонг («Грызня»).
Лучший актер второго плана в сериале
- Билли Крудап («Утреннее шоу»);
- Мэттью Макфэдиен («Наследники»);
- Джеймс Марсден («Быть присяжным»);
- Эбон Мосс-Бакрак («Медведь»);
- Алан Рак («Наследники»);
- Александр Скарсгард («Наследники»).
Лучшая актриса второго плана в сериале
- Элизабет Дебики («Корона»);
- Эбби Эллиот («Медведь»);
- Кристина Риччи («Шершни»);
- Дж. Смит-Кэмерон («Наследники»);
- Мэрил Стрип («Убийства в одном здании»);
- Ханна Уэддингхэм («Тед Лассо»).
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