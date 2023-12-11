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    Все номинанты на премию «Золотой глобус» в 2023 году

    11 декабря 2023
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    11.12.2023
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    2 минуты на чтение
    Все номинанты на премию «Золотой глобус» в 2023 году

    Организаторы ежегодной премии «Золотой глобус» обнародовали список всех номинантов в категориях кино и телевидения.

    Из фантастики можно увидеть The Last of Us от HBO, экранизацию «Бедных-несчастных», «Мальчика и птицу» Хаяо Миядзаки, «Братьев Супер Марио в кино» и не только.

    Победителей объявят на церемонии, которая пройдет 7 января в 2024 года в Беверли-Хиллз.

    Лучший драматический фильм

    • «Оппенгеймер»;
    • «Убийцы цветочной луны»;
    • «Прошлые жизни»;
    • «Маэстро»;
    • «Анатомия падения»;
    • «Зона интересов».

    Лучшая комедия / мюзикл

    • «Air: Большой прыжок»;
    • «Барби»;
    • «Американское чтиво»;
    • «Оставленные»;
    • «Май декабрь»;
    • «Бедные-несчастные».

    Лучший иностранный фильм

    • «Анатомия падения»;
    • «Опавшие листья»;
    • «Я, капитан»;
    • «Прошлые жизни»;
    • «Снежное братство»;
    • «Зона интересов».

    Лучший драматический сериал

    • «1923»;
    • «Корона»;
    • The Last of Us;
    • «Дипломатка»;
    • «Утреннее шоу»;
    • «Наследники».

    Лучший комедийный сериал

    • «Начальная школа “Эбботт”»;
    • «Барри»;
    • «Медведь»;
    • «Быть присяжным»;
    • «Убийства в одном здании»;
    • «Тед Лассо».

    Лучший мини-сериал

    • «Весь невидимый нам свет»;
    • «Грызня»;
    • «Дейзи Джонс & The Six»;
    • «Фарго»;
    • «Попутчики»;
    • «Уроки химии».

    Лучший мультфильм

    • «Мальчик и птица»;
    • «Элементарно»;
    • «Человек-паук: Паутина вселенных»;
    • «Братья Супер Марио в кино»;
    • «Судзумэ, закрывающая двери»;
    • «Заветное желание».

    Лучший драматический актер

    • Брэдли Купер («Маэстро»);
    • Леонардо ДиКаприо («Убийцы цветочной луны»);
    • Колман Доминго («Растин»);
    • Барри Кеоган («Солтбёрн»);
    • Киллиан Мерфи («Оппенгеймер»);
    • Эндрю Скотт («Мы всем чужие»).

    Лучшая драматическая актриса

    • Аннет Бенинг («Дайана Найэд);
    • Лили Гладстоун («Убийцы цветочной луны»);
    • Сандра Хюллер («Анатомия падения);
    • Грета Ли («Прошлые жизни»);
    • Кэри Маллиган («Маэстро»);
    • Кейли Спейни («Присцилла»).

    Лучший актер комедии / мюзикла

    • Николас Кейдж («Герой наших снов»);
    • Тимоти Шаламе («Вонка»);
    • Мэтт Дэймон («Air: Большой прыжок»);
    • Пол Джаматти («Оставленные»);
    • Хоакин Феникс («Все страхи Бо»);
    • Джеффри Райт («Американское чтиво).

    Лучшая актриса комедии / мюзикла

    • Фэнтейжа Баррино («Цвет пурпурный»);
    • Дженнифер Лоуренс («Без обид»);
    • Натали Портман («Май декабрь»);
    • Альма Пёвсти («Опавшие листья»);
    • Марго Робби («Барби»);
    • Эмма Стоун («Бедные-несчастные»).

    Лучший актер второго плана в фильме

    • Райан Гослинг («Барби»);
    • Роберт-Дауни мл. («Оппенгеймер»);
    • Чарльз Мелтон («Май декабрь»);
    • Марк Руффало («Бедные-несчастные»);
    • Уиллем Дефо («Бедные-несчастные»);
    • Роберт де Ниро («Убийцы цветочной луны»).

    Лучшая актриса второго плана в фильме

    • Эмили Блант («Оппенгеймер»);
    • Даниэль Брукс («Цвет пурпурный»);
    • Джоди Фостер («Диана Наяд»);
    • Джулианна Мур («Май декабрь»);
    • Розамунд Пайк («Солтберн»);
    • Давайн Джой Рэндольф («Оставленные»).

    Лучший режиссер

    • Брэдли Купер («Маэстро»);
    • Грета Гервиг («Барби»);
    • Йоргос Лантимос («Бедные-несчастные»);
    • Кристофер Нолан («Оппенгеймер»);
    • Мартин Скорсезе («Убийцы цветочной луны»);
    • Селин Сон («Прошлые жизни»).

    Лучший сценарий

    • «Барби»;
    • «Бедные-несчастные»;
    • «Оппенгеймер»;
    • «Убийцы цветочной луны»;
    • «Прошлые жизни»;
    • «Анатомия падения».

    Лучший саундтрек

    • «Мальчик и птица»;
    • «Убийцы цветочной луны»;
    • «Оппенгеймер»;
    • «Бедные-несчастные»;
    • «Зона интересов»;
    • «Человек-паук: Паутина вселенных».

    Лучший актер в драматическом сериале

    • Брайан Кокс («Наследники»);
    • Киран Калкин («Наследники»);
    • Гэри Олдман («Медленные лошади»);
    • Педро Паскаль (The Last of Us)
    • Джереми Стронг («Наследники»);
    • Доминик Уэст («Корона»).

    Лучшая актриса в драматическом сериале

    • Хелен Миррен («1923»);
    • Белла Рэмси (The Last of Us);
    • Кери Рассел («Дипломатка»);
    • Сара Снук («Наследники»);
    • Имельда Стонтон («Корона»);
    • Эмма Стоун («Проклятие»).

    Лучший актер в комедийном сериале

    • Билл Хейдер («Барри»);
    • Стив Мартин («Убийства в одном здании»);
    • Мартин Шорт («Убийства в одном здании»);
    • Джейсон Сигел («Терапия»);
    • Джейсон Судейкис («Тед Лассо»);
    • Джереми Аллен Уайт («Медведь»).

    Лучшая актриса в комедийном сериале

    • Рэйчел Броснахэн («Удивительная миссис Мэйзел»);
    • Куинта Брэнсон («Начальная школа “Эбботт”»);
    • Эйо Эдебири («Медведь»);
    • Эль Фаннинг («Великая»);
    • Селена Гомес («Убийства в одном здании»);
    • Наташа Лионн («Покерфейс»).

    Лучший актер в мини-сериале

    • Мэтт Бомер («Попутчики»);
    • Сэм Клафлин («Дейзи Джонс & The Six»);
    • Джон Хэмм («Фарго»);
    • Вуди Харрельсон («Сантехники Белого дома»);
    • Дэвид Ойелоуо («Законники: Басс Ривз»);
    • Стивен Ян («Грызня»).

    Лучшая актриса в мини-сериале

    • Райли Кио («Дейзи Джонс & The Six»);
    • Бри Ларсон («Уроки химии»);
    • Элизабет Олсен («Любовь и смерть»);
    • Джуно Темпл («Фарго»);
    • Рэйчел Вайс («Связанные насмерть»);
    • Али Вонг («Грызня»).

    Лучший актер второго плана в сериале

    • Билли Крудап («Утреннее шоу»);
    • Мэттью Макфэдиен («Наследники»);
    • Джеймс Марсден («Быть присяжным»);
    • Эбон Мосс-Бакрак («Медведь»);
    • Алан Рак («Наследники»);
    • Александр Скарсгард («Наследники»).

    Лучшая актриса второго плана в сериале

    • Элизабет Дебики («Корона»);
    • Эбби Эллиот («Медведь»);
    • Кристина Риччи («Шершни»);
    • Дж. Смит-Кэмерон («Наследники»);
    • Мэрил Стрип («Убийства в одном здании»);
    • Ханна Уэддингхэм («Тед Лассо»).
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