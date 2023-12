Все номинанты на премию «Золотой глобус» в 2023 году

Организаторы ежегодной премии «Золотой глобус» обнародовали список всех номинантов в категориях кино и телевидения.

Из фантастики можно увидеть The Last of Us от HBO, экранизацию «Бедных-несчастных», «Мальчика и птицу» Хаяо Миядзаки, «Братьев Супер Марио в кино» и не только.

Победителей объявят на церемонии, которая пройдет 7 января в 2024 года в Беверли-Хиллз.

Лучший драматический фильм

«Оппенгеймер»;

«Убийцы цветочной луны»;

«Прошлые жизни»;

«Маэстро»;

«Анатомия падения»;

«Зона интересов».

Лучшая комедия / мюзикл

«Air: Большой прыжок»;

«Барби»;

«Американское чтиво»;

«Оставленные»;

«Май декабрь»;

«Бедные-несчастные».

Лучший иностранный фильм

«Анатомия падения»;

«Опавшие листья»;

«Я, капитан»;

«Прошлые жизни»;

«Снежное братство»;

«Зона интересов».

Лучший драматический сериал

«1923»;

«Корона»;

The Last of Us;

«Дипломатка»;

«Утреннее шоу»;

«Наследники».

Лучший комедийный сериал

«Начальная школа “Эбботт”»;

«Барри»;

«Медведь»;

«Быть присяжным»;

«Убийства в одном здании»;

«Тед Лассо».

Лучший мини-сериал

«Весь невидимый нам свет»;

«Грызня»;

«Дейзи Джонс & The Six»;

«Фарго»;

«Попутчики»;

«Уроки химии».

Лучший мультфильм

«Мальчик и птица»;

«Элементарно»;

«Человек-паук: Паутина вселенных»;

«Братья Супер Марио в кино»;

«Судзумэ, закрывающая двери»;

«Заветное желание».

Лучший драматический актер

Брэдли Купер («Маэстро»);

Леонардо ДиКаприо («Убийцы цветочной луны»);

Колман Доминго («Растин»);

Барри Кеоган («Солтбёрн»);

Киллиан Мерфи («Оппенгеймер»);

Эндрю Скотт («Мы всем чужие»).

Лучшая драматическая актриса

Аннет Бенинг («Дайана Найэд);

Лили Гладстоун («Убийцы цветочной луны»);

Сандра Хюллер («Анатомия падения);

Грета Ли («Прошлые жизни»);

Кэри Маллиган («Маэстро»);

Кейли Спейни («Присцилла»).

Лучший актер комедии / мюзикла

Николас Кейдж («Герой наших снов»);

Тимоти Шаламе («Вонка»);

Мэтт Дэймон («Air: Большой прыжок»);

Пол Джаматти («Оставленные»);

Хоакин Феникс («Все страхи Бо»);

Джеффри Райт («Американское чтиво).

Лучшая актриса комедии / мюзикла

Фэнтейжа Баррино («Цвет пурпурный»);

Дженнифер Лоуренс («Без обид»);

Натали Портман («Май декабрь»);

Альма Пёвсти («Опавшие листья»);

Марго Робби («Барби»);

Эмма Стоун («Бедные-несчастные»).

Лучший актер второго плана в фильме

Райан Гослинг («Барби»);

Роберт-Дауни мл. («Оппенгеймер»);

Чарльз Мелтон («Май декабрь»);

Марк Руффало («Бедные-несчастные»);

Уиллем Дефо («Бедные-несчастные»);

Роберт де Ниро («Убийцы цветочной луны»).

Лучшая актриса второго плана в фильме

Эмили Блант («Оппенгеймер»);

Даниэль Брукс («Цвет пурпурный»);

Джоди Фостер («Диана Наяд»);

Джулианна Мур («Май декабрь»);

Розамунд Пайк («Солтберн»);

Давайн Джой Рэндольф («Оставленные»).

Лучший режиссер

Брэдли Купер («Маэстро»);

Грета Гервиг («Барби»);

Йоргос Лантимос («Бедные-несчастные»);

Кристофер Нолан («Оппенгеймер»);

Мартин Скорсезе («Убийцы цветочной луны»);

Селин Сон («Прошлые жизни»).

Лучший сценарий

«Барби»;

«Бедные-несчастные»;

«Оппенгеймер»;

«Убийцы цветочной луны»;

«Прошлые жизни»;

«Анатомия падения».

Лучший саундтрек

«Мальчик и птица»;

«Убийцы цветочной луны»;

«Оппенгеймер»;

«Бедные-несчастные»;

«Зона интересов»;

«Человек-паук: Паутина вселенных».

Лучший актер в драматическом сериале

Брайан Кокс («Наследники»);

Киран Калкин («Наследники»);

Гэри Олдман («Медленные лошади»);

Педро Паскаль (The Last of Us)

Джереми Стронг («Наследники»);

Доминик Уэст («Корона»).

Лучшая актриса в драматическом сериале

Хелен Миррен («1923»);

Белла Рэмси (The Last of Us);

Кери Рассел («Дипломатка»);

Сара Снук («Наследники»);

Имельда Стонтон («Корона»);

Эмма Стоун («Проклятие»).

Лучший актер в комедийном сериале

Билл Хейдер («Барри»);

Стив Мартин («Убийства в одном здании»);

Мартин Шорт («Убийства в одном здании»);

Джейсон Сигел («Терапия»);

Джейсон Судейкис («Тед Лассо»);

Джереми Аллен Уайт («Медведь»).

Лучшая актриса в комедийном сериале

Рэйчел Броснахэн («Удивительная миссис Мэйзел»);

Куинта Брэнсон («Начальная школа “Эбботт”»);

Эйо Эдебири («Медведь»);

Эль Фаннинг («Великая»);

Селена Гомес («Убийства в одном здании»);

Наташа Лионн («Покерфейс»).

Лучший актер в мини-сериале

Мэтт Бомер («Попутчики»);

Сэм Клафлин («Дейзи Джонс & The Six»);

Джон Хэмм («Фарго»);

Вуди Харрельсон («Сантехники Белого дома»);

Дэвид Ойелоуо («Законники: Басс Ривз»);

Стивен Ян («Грызня»).

Лучшая актриса в мини-сериале

Райли Кио («Дейзи Джонс & The Six»);

Бри Ларсон («Уроки химии»);

Элизабет Олсен («Любовь и смерть»);

Джуно Темпл («Фарго»);

Рэйчел Вайс («Связанные насмерть»);

Али Вонг («Грызня»).

Лучший актер второго плана в сериале

Билли Крудап («Утреннее шоу»);

Мэттью Макфэдиен («Наследники»);

Джеймс Марсден («Быть присяжным»);

Эбон Мосс-Бакрак («Медведь»);

Алан Рак («Наследники»);

Александр Скарсгард («Наследники»).

Лучшая актриса второго плана в сериале