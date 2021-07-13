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    Все победители премии «Новая фантастика 2021»

    13 июля 2021
    13.07.2021
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    1 минута на чтение
    Все победители премии «Новая фантастика 2021»

    Организаторы литературного конкурса «Новая фантастика» уже в пятый раз провели торжественную церемонию, на которой объявили победителей сезон. Она прошла в московском отеле «Метрополь» 10 июля.

    Награду «Лучший рассказ сезона» получила работа Татьяны Шохан (Минск) и Полины Бухштабер (Москва) «У моря на крае земли».

    Работы финалистов

    • «Сухо, господин робот!» — Александр Свирин (Москва)
    • «Судный день. Фальстарт» — Екатерина Абдуллова (Малмыж)
    • «Государство благодарит вас за утилизацию» — Юлия Марченко (Симферополь)
    • «Кресло для господина Полицмейстера» — Александр Воропаев (Красногорск)
    • «Каменное сердце» — Марина Крамская (Санкт-Петербург)
    • «Наследие Миклоша» — Ядвига Врублевская (Санкт-Петербург)
    • «Дары богов» — Антон Олейников (Барнаул)
    • «Старый-старый Муса» — Аслан Бабаев (Иркутск)
    • «Сказочный бюрократ» — Екатерина Милютикова (Тюмень)

    Финал в этом году судили писатели, критики, издатели и деятели индустрии:

    • Владимир Ларионов,
    • Вячеслав Бакулин,
    • Александра Черчень,
    • Софья Ролдугина,
    • Шимун Врочек,
    • Артем Каменистый,
    • Павел Корнев

    Председателем жюри выступил Василий Васильевич Головачев.

    Финалистам вручили статуэтки и бумажные сборники рассказов, куда вошли их работы, работы победителей прошлых сезонов (Яны Летт, Андрея Терехова, Августы Белой) и рассказ Василия Головачёва.

    Также в рамках церемонии организаторы вручили специальную премию «За вклад в развитие Отечественной Фантастики» писателю, критику и издателю Геннадию Мартовичу Прашкевичу (Новосибирск).

    Этот сезон отличался от предыдущих. В часть юбилея организаторы запустили для финалистов специальную программу — в течение недели для них проводили мастер-классы о продвижении работ, о развитии писательских навыков, о профессии писателя в целом. Кроме того, для финалистов организовали и мастер-классы по направлениям, которые «призваны познакомить писателей с ситуациями, в которые они порой отправляют персонажей». Например, проходили мастер-классы по рукопашному бою, по холодному и огнестрельному оружию, посещали экскурсию по Москве с политологом и занимались постановкой голоса с тренером.

    Конкурс «Новая фантастика» организуют литературные клубы «Настоящий писатель» и «Бумажный слон». Организаторы ставят целью найти талантливых начинающих авторов в жанре фантастики, и помочь им начать карьеру. «Новая фантастика» опирается на известный американский конкурс «Писатели будущего» (Writers of the Future), основанный в 1983 году писателем Л. Роном Хаббардом и его друзьями, легендарными фантастами Фрэнком Гербертом, Роджером Желязны, Рэем Брэдбери.

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    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

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