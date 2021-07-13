Все победители премии «Новая фантастика 2021»

Организаторы литературного конкурса «Новая фантастика» уже в пятый раз провели торжественную церемонию, на которой объявили победителей сезон. Она прошла в московском отеле «Метрополь» 10 июля.

Награду «Лучший рассказ сезона» получила работа Татьяны Шохан (Минск) и Полины Бухштабер (Москва) «У моря на крае земли».

Работы финалистов

«Сухо, господин робот!» — Александр Свирин (Москва)

«Судный день. Фальстарт» — Екатерина Абдуллова (Малмыж)

«Государство благодарит вас за утилизацию» — Юлия Марченко (Симферополь)

«Кресло для господина Полицмейстера» — Александр Воропаев (Красногорск)

«Каменное сердце» — Марина Крамская (Санкт-Петербург)

«Наследие Миклоша» — Ядвига Врублевская (Санкт-Петербург)

«Дары богов» — Антон Олейников (Барнаул)

«Старый-старый Муса» — Аслан Бабаев (Иркутск)

«Сказочный бюрократ» — Екатерина Милютикова (Тюмень)

Финал в этом году судили писатели, критики, издатели и деятели индустрии:

Владимир Ларионов,

Вячеслав Бакулин,

Александра Черчень,

Софья Ролдугина,

Шимун Врочек,

Артем Каменистый,

Павел Корнев

Председателем жюри выступил Василий Васильевич Головачев.

Финалистам вручили статуэтки и бумажные сборники рассказов, куда вошли их работы, работы победителей прошлых сезонов (Яны Летт, Андрея Терехова, Августы Белой) и рассказ Василия Головачёва.

Также в рамках церемонии организаторы вручили специальную премию «За вклад в развитие Отечественной Фантастики» писателю, критику и издателю Геннадию Мартовичу Прашкевичу (Новосибирск).

Этот сезон отличался от предыдущих. В часть юбилея организаторы запустили для финалистов специальную программу — в течение недели для них проводили мастер-классы о продвижении работ, о развитии писательских навыков, о профессии писателя в целом. Кроме того, для финалистов организовали и мастер-классы по направлениям, которые «призваны познакомить писателей с ситуациями, в которые они порой отправляют персонажей». Например, проходили мастер-классы по рукопашному бою, по холодному и огнестрельному оружию, посещали экскурсию по Москве с политологом и занимались постановкой голоса с тренером.

Конкурс «Новая фантастика» организуют литературные клубы «Настоящий писатель» и «Бумажный слон». Организаторы ставят целью найти талантливых начинающих авторов в жанре фантастики, и помочь им начать карьеру. «Новая фантастика» опирается на известный американский конкурс «Писатели будущего» (Writers of the Future), основанный в 1983 году писателем Л. Роном Хаббардом и его друзьями, легендарными фантастами Фрэнком Гербертом, Роджером Желязны, Рэем Брэдбери.