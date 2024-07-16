Встречайте Леди Дэдпул в новом тизере «Дэдпула и Росомахи»

Marvel представила новый тизер блокбастера «Дэдпул и Росомаха» с Райаном Рейнольдсом и Хью Джекманом в главных ролях.

В ролике также можно увидеть Леди Дэдпул, собачку Догпула и Кассандру Нову в исполнении Эммы Коррин. Последняя выступит главным антагонистом ленты.

Как ранее сообщал режиссер картины Шон Леви, зрителей ждет самостоятельная история про двух культовых персонажей, которая не пытается копировать предыдущие две части.

Премьера «Дэдпула и Росомахи» ожидается 26 июля 2024 года. В России фильм должны начать показывать с 29 числа.