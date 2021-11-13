Встречайте витуберов VERSE от Sony — в чертовски крутом клипе

Sony Music Labels и токийская компания Helixes опубликовали трейлер своего амбициозного проекта витуберов под названием VERSE, а вместе с этим — представили его состав.

Встречайте: Мару Нанамону, Хитосиро Ицуки, Кагасэ Уно, Альба Сера и Каси Отоха. Их дебютные трансляции пройдут 19 ноября.

VERSE — это целая вселенная, которая будет включать в себя не только обычные трансляции, но и аниме, музыку, иллюстрации, романы, мангу и так далее.

А над самим проектом работают главный аниматор и дизайнер персонажей K-ON Юкико Хоригути, создатель Kaguya-sama: Love is War Ака Акасака, а также иллюстраторы raemz, haru_sugar02, popman3580 и Kane.

Трейлер

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