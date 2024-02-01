Второй сезон «Экстраординарной» выйдет в марте!

Disney объявила, что второй сезон супергеройского сериала «Экстраординарная» (или Extraordinary в оригинале) выйдет в онлайн-кинотеатре 6 марта.
Вместе с этим стриминговый сервис поделился несколькими свежими кадрами продолжения шоу.
На посту шоураннера Эмма Моран, а главные роли исполняют Марэйд Тайерс, София Оксенхам, Билал Хасна, Люк Ролласон и не только.
В центре сюжета 25-летняя продавщица, которая страдает из-за того, что все вокруг получили суперспособности, а она — нет.
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