Второй сезон Halo выйдет в начале февраля 2024 года

30 ноября Paramount внезапно опубликовала на YouTube весь первый сезон ТВ-адаптации Halo, но только для пользователей из США.

В описании к одному из эпизодов есть точная дата выхода второго сезона — 8 февраля 2024 года. Сама компания эту информацию еще никак не прокомментировала.

Производство второго сезона стартовало еще осенью 2022 года, но с тех пор новостей о сериале было очень мало.

Напомним, первый сезон зрители встретили прохладно из-за отступления от канона игровой серии. На сайте Metacritic у Halo сейчас оценка 52 балла из 100 возможных.