Второй сезон «Разделения» станет одним из самых дорогих проектов на ТВ

Издание Bloomberg сообщило, что Apple сократит расходы на оригинальные проекты Apple TV+. В рамках этого заявления стал известен бюджет сериала «Разделения».

По данным журналистов, производство шоу затянулось из-за пандемии коронавируса. В итоге первый сезон обошелся Apple на 40 миллионов долларов дороже, чем было запланировано изначально.

Второй сезон тоже столкнулся с проблемой, но уже в виде забастовок сценаристов и актеров. В результате задержек бюджет каждого из эпизодов превысил 20 миллионов долларов. Хотя это все еще меньше, чем траты Amazon на «Властелина колец», но «Разделение» уже обошло «Мандалорца» и «Игры престолов» по этому показателю.

Премьера второго сезона «Разделения» состоится 17 января 2025 года. Ранее был опубликован первый тизер-трейлер.