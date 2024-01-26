Второй сезон The Last of Us снимут режиссеры «наследников», «Хранителей» и «Локи»

Издание Deadline поделилось списком режиссеров, которые снимут эпизоды для второго сезона The Last of Us от HBO.
Так, вернутся три постановщика: шоураннеры Крэйг Мазин и Нил Дракманн, а также Питер Хор.
Помимо них к проекту присоединились Марк Майлод («Наследники»), Стивен Уильямс («Хранители»), Кейт Херрон («Локи») и Нина Лопес-Коррадо («Невероятные»).
Съемки шоу стартуют в начале февраля. Ждем продолжение на экранах в 2025 году.
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