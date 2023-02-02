Второй сезон «Звездных войн: Видения» выйдет 4 мая

Disney и Lucasfilm объявили, что второй сезон неканоничной анимационной антологии «Звездные войны: Видения» выйдет 4 мая.
Всего в нем будет девять эпизодов, над которым работали разные студии — на этот раз не японские.
- «Ситх» от El Guiri;
- «В досягаемости Визгуна» от Cartoon Saloon и режиссера Пола Янга («Легенда о волках»);
- «В звездах» от Punkrobot («Медвежья история»);
- «Я твоя мать» от Aardman («Уоллес и Громит»);
- «Путешествие в темную голову» от Studio Mir («Легенда о Корре») и режиссера Пак Хен-Гуна («DOTA: Кровь дракона»);
- «Танцор-шпион» от Studio La Cachette («Любовь, смерть и роботы»);
- «Бандиты Голака» от 88 Pictures («Охотники на троллей»);
- «Яма» от D’art Shtajio, Lucasfilm Ltd и режиссеров ЛеАндре Томаса и Джастина Риджа («Звездные войны: Сопротивление» и «Войны клонов»).
- «Песня Аау» от Triggerfish («Команда котиков»).
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