    3
    Новости

    Второй сезон «Звездных войн: Видения» выйдет 4 мая

    2 февраля 2023
    Avatar photo
    02.02.2023
    3
    0 минут на чтение
    Второй сезон «Звездных войн: Видения» выйдет 4 мая 1

    Disney и Lucasfilm объявили, что второй сезон неканоничной анимационной антологии «Звездные войны: Видения» выйдет 4 мая.

    Всего в нем будет девять эпизодов, над которым работали разные студии — на этот раз не японские.

    • «Ситх» от El Guiri;
    • «В досягаемости Визгуна» от Cartoon Saloon и режиссера Пола Янга («Легенда о волках»);
    • «В звездах» от Punkrobot («Медвежья история»);
    • «Я твоя мать» от Aardman («Уоллес и Громит»);
    • «Путешествие в темную голову» от Studio Mir («Легенда о Корре») и режиссера Пак Хен-Гуна («DOTA: Кровь дракона»);
    • «Танцор-шпион» от Studio La Cachette («Любовь, смерть и роботы»);
    • «Бандиты Голака» от 88 Pictures («Охотники на троллей»);
    • «Яма» от D’art Shtajio, Lucasfilm Ltd и режиссеров ЛеАндре Томаса и Джастина Риджа («Звездные войны: Сопротивление» и «Войны клонов»).
    • «Песня Аау» от Triggerfish («Команда котиков»).

    Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Добавить в Twitter
    Поделиться ВКонтакте
    Avatar photo
    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

    Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.

      Комментарии для сайта Cackle

    Статьи

    Подводим книжные итоги 2022-го в 65-м выпуске Фантастического подкаста
    0
    23540
    Подводим книжные итоги 2022-го в 65-м выпуске Фантастического подкаста

    Внутри — большой список обсуждаемых книг.

    «День сурка».
    0
    29401
    «День сурка». Как появилась эта культовая история

    Как сурок покусал Фила, сколько лет провёл герой в петле времени и правда ли, что сценарий украли у Владимира Хотиненко.

    Какие мультсериалы выйдут в 2023-м? Гремлины, Люди Икс, демоны и Супермен 12
    0
    69685
    Какие мультсериалы выйдут в 2023-м? Гремлины, Люди Икс, демоны и Супермен

    А ещё выходит долгожданный сериал про демонов в адском отеле и отвязная версия Велмы. 

    Крауд-кампания «Мира фантастики» к юбилею журнала завершилась! Что дальше?
    0
    161349
    Крауд-кампания «Мира фантастики» к юбилею журнала завершилась! Что дальше?

    Рассказываем о статусе проектов.

    Агентство «Локвуд и компания»: чисто английские охотники за привидениями 1
    0
    131792
    Агентство «Локвуд и компания»: чисто английские охотники за привидениями

    Книги всё ещё лучше, но это тот случай, когда экранизация уступает совсем чуть-чуть.  

    Обзор Hi-Fi Rush. Дьявол стал рок-звездой 1
    0
    176132
    Обзор Hi-Fi Rush. Дьявол стал рок-звездой

    Лучший музыкальный экшен последних лет

    Новостной спецвыпуск от 30 января в Фантастическом подкасте
    0
    343253
    Новостной спецвыпуск от 30 января в Фантастическом подкасте

    Как прошел режиссерский дебют Нила Дракмана, какие рекорды установил наш журнал и что за шпионский роман о СССР и США подготовил бывший канадский астронавт.

    Какие книги выйдут в 2023 году за рубежом? Фантастика и фэнтези
    0
    219220
    Какие книги выйдут в 2023 году за рубежом? Фантастика и фэнтези

    Список для тех, кто читает в оригинале — или хочет знать, чего терпеливо ждать в будущем.

    Спецпроекты

    Фантастические итоги 2022
    Фантастические итоги 2022
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Фантастические итоги 2022
    Фантастические итоги 2022
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Top.Mail.Ru

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить