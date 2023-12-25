«Вы не можете победить» — первый тизер-трейлер второй части «Мятежной Луны» Зака Снайдера

Netflix поделился первым тизер-трейлером второй части «Мятежной Луны» Зака Снайдера с подзаголовком The Scargiver.
Фильм расскажешь о том, как Кора и выжившие воины готовятся сразиться плечом к плечу с отважным народом Вельдта, чтобы защитить некогда мирную деревню.
Премьера состоится 19 апреля 2024 года.
Напомним, критики разгромили «Мятежную луну», а вот обычным зрителям фильм понравился больше.
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