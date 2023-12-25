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    «Вы не можете победить» — первый тизер-трейлер второй части «Мятежной Луны» Зака Снайдера

    25 декабря 2023
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    25.12.2023
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    Первый тизер-трейлер второй части «Мятежной Луны» Зака Снайдера

    Netflix поделился первым тизер-трейлером второй части «Мятежной Луны» Зака Снайдера с подзаголовком The Scargiver.

    Фильм расскажешь о том, как Кора и выжившие воины готовятся сразиться плечом к плечу с отважным народом Вельдта, чтобы защитить некогда мирную деревню.

    Премьера состоится 19 апреля 2024 года.

    Напомним, критики разгромили «Мятежную луну», а вот обычным зрителям фильм понравился больше.

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    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
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