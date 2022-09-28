    3
    Новости

    Вы не поверите, но Хью Джекман вернется к роли Росомахи в триквеле «Дэдпула»!

    28 сентября 2022
    28.09.2022
    1977
    1 минута на чтение
    Вы не поверите, но Хью Джекман вернется к роли Росомахи в триквеле «Дэдпула»!

    Райан Рейнольдс опубликовал ролик, в котором рассказал, что уговорил Хью Джекмана вернуться к роли Росомахи в триквеле «Дэдпула».

    Вместе с этим стало известно, что третья часть фильма про шутливого наемника выйдет 6 сентября 2024 года.

    Напомним, события нового «Дэдпула» развернутся в киновселенной Marvel. Еще в 2017 году Хью Джекман говорил, что готов вновь сыграть Логана, если его персонаж пересечется с Мстителями. И если на тот момент речи о покупке Fox, которой принадлежали права на «Людей Икс», не было, то теперь это вполне возможно.

    Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Добавить в Twitter
    Поделиться ВКонтакте
    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

    Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.

      Комментарии для сайта Cackle

    Статьи

    Сафие Аль Хаффаф «Три брата и жемчужина дракона. Книга 1». Люди и ёкаи против Зла
    0
    34764
    Сафие Аль Хаффаф «Три брата и жемчужина дракона. Книга 1». Люди и ёкаи против Зла

    Сказочное фэнтези в японских декорациях.

    Обсуждаем четвёртую фазу киновселенной Marvel в 54-м выпуске Фантастического подкаста
    0
    198853
    Обсуждаем четвёртую фазу киновселенной Marvel в 54-м выпуске Фантастического подкаста

    Какой футбол, мы любим комиксы!

    Настольная игра Resolvers
    0
    103842
    Предрассветный киберпанк. Превью настольной игры Resolvers

    Первый взгляд на реиграбельный кооперативный детектив от студии Mist Machine.

    ««Звёздные войны: Андор» — первые впечатления от сериала про охреневших имперцев и гражданское сопротивление 4
    0
    301840
    «Звёздные войны: Андор» — первые впечатления от сериала про озверевших имперцев и гражданское сопротивление

    «Мир фантастики» ознакомился с сериалом и спешит поделиться впечатлениями.

    Герои, стремящиеся к искуплению грехов 3
    0
    326620
    Книги про героев, стремящиеся к искуплению грехов

    Пять персонажей, которые стараются исправить ошибки прошлого.

    Мифологическое фэнтези 12
    0
    472839
    Мифологическое фэнтези

    Разберёмся, как мифология повлияла на жанр фэнтези и в каких книгах можно встретить древних богов и героев.

    Арт: персонажи The Tales of Bayun — визуальной новеллы по славянскому фольклору 12
    0
    620401
    Арт: персонажи The Tales of Bayun — визуальной новеллы по славянскому фольклору

    Арт-директор и художники делятся опытом, рассказывают об источниках вдохновения и ключевых персонажах.

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки августа 2022 2
    0
    522929
    Кэтрин Эддисон «Император-гоблин». Как стать царём горы

    Фэнтезийные интриги при дворе эльфийского императора.

    Спецпроекты

    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Top.Mail.Ru

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить