Вы не поверите, но Хью Джекман вернется к роли Росомахи в триквеле «Дэдпула»!

Райан Рейнольдс опубликовал ролик, в котором рассказал, что уговорил Хью Джекмана вернуться к роли Росомахи в триквеле «Дэдпула».

Вместе с этим стало известно, что третья часть фильма про шутливого наемника выйдет 6 сентября 2024 года.

Напомним, события нового «Дэдпула» развернутся в киновселенной Marvel. Еще в 2017 году Хью Джекман говорил, что готов вновь сыграть Логана, если его персонаж пересечется с Мстителями. И если на тот момент речи о покупке Fox, которой принадлежали права на «Людей Икс», не было, то теперь это вполне возможно.